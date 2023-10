Les simulations de la Renaissance : faire la lumière sur la formation des galaxies

Des physiciens de l'Université de Maynooth ont dévoilé un ensemble révolutionnaire de simulations informatiques appelées simulations Renaissance, offrant de nouvelles perspectives sur la formation des galaxies dans l'univers primitif. Ces simulations, qui correspondent aux observations effectuées par le télescope spatial James Webb (JWST), constituent un outil précieux pour comprendre l'origine de l'univers.

Les premiers résultats du JWST ont indiqué un écart potentiel entre notre compréhension théorique de la formation précoce des galaxies et les observations réelles. Les premières galaxies observées à travers le télescope semblaient plus brillantes et plus massives que prévu, soulevant des questions sur la précision des modèles existants.

Dirigée par le Dr John Regan de Maynooth, en collaboration avec des chercheurs du Georgia Institute of Technology aux États-Unis, l'étude a été publiée dans l'Open Journal of Astrophysics. Les simulations développées par l’équipe permettent la résolution et le suivi de minuscules « amas de matière noire » alors qu’ils fusionnent et se forment sous forme de « halos » de matière noire, qui hébergeront finalement les galaxies que nous observons.

Les simulations confirment non seulement la cohérence de ces galaxies avec les modèles théoriques de la physique cosmologique, mais fournissent également un aperçu de la formation des premières étoiles de l'univers, connues sous le nom d'étoiles de la population III. Ces étoiles devraient être plus massives et plus brillantes que leurs homologues actuelles.

Le Dr Regan a souligné l'impact du JWST sur notre compréhension de l'univers primitif, déclarant : « Le télescope spatial James Webb a révolutionné notre compréhension de l'univers primitif. Grâce à ses capacités remarquables, nous pouvons désormais avoir un aperçu de l’univers tel qu’il était quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang, alors qu’il avait moins de 1 % de son âge actuel.

L'auteur principal Joe McCaffrey, doctorant à Maynooth, a souligné le rôle crucial des simulations dans la compréhension de notre place dans le grand récit de l'univers. De plus, les chercheurs visent à exploiter ces simulations pour se pencher sur la croissance de trous noirs massifs au début de l’Univers.

Grâce aux simulations Renaissance, les physiciens sont sur le point de percer les mystères entourant la formation des galaxies et de faire la lumière sur les événements extraordinaires qui se sont déroulés aux débuts de l'univers.

