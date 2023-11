Le premier satellite irlandais s'envole pour l'espace

Après des années de travail acharné et de collaboration, l’Irlande se prépare à entrer dans le domaine spatial avec le lancement du satellite éducatif irlandais de recherche 1 (EIRSAT-1) en novembre. Cet événement révolutionnaire marque une étape importante pour l'industrie spatiale du pays et témoigne du dévouement et de l'expertise des étudiants de l'University College Dublin (UCD).

Sous la direction du programme éducatif de l'Agence spatiale européenne (ESA), les étudiants de l'UCD se sont lancés dans un voyage pour construire leur propre satellite grâce au programme Fly Your Satellite ! initiative. Le projet a débuté en 2017 lorsque leur proposition de développer un CubeSat pour l'astronomie des rayons gamma a été acceptée.

EIRSAT-1 est un CubeSat composé de deux unités équipées de trois expériences, ou « charges utiles ». La charge utile principale, GMOD, est un détecteur de rayons gamma qui approfondira l'étude des sursauts gamma, qui sont les explosions les plus puissantes de l'univers. De plus, le satellite transporte des charges utiles secondaires pour la recherche sur le revêtement thermique et le développement de systèmes de contrôle d’orientation des engins spatiaux.

La collaboration entre l'UCD et l'ESA a joué un rôle déterminant dans la réussite du projet EIRSAT-1. L'expertise de l'université en sciences spatiales et en astrophysique complète parfaitement l'expérience de l'ESA en matière de développement et d'essais de petits engins spatiaux. Au cours des six dernières années, les étudiants ont travaillé aux côtés d'experts de l'ESA, concevant, construisant et testant le satellite dans les installations de l'ESA en Belgique et ailleurs.

Mais le voyage ne s'arrête pas à la construction du satellite. Le programme Volez votre satellite ! Le programme vise à exposer les étudiants au cycle de vie complet d'une mission spatiale. Les étudiants ont donc reçu une formation aux procédures de communication et d'exploitation des engins spatiaux dans les centres de formation de l'Académie de l'ESA. Ils ont également établi une infrastructure spatiale vitale à l'UCD, notamment une salle blanche et un contrôle de mission, où les futurs étudiants s'entraîneront à faire fonctionner EIRSAT-1 une fois qu'il sera en orbite.

EIRSAT-1 constitue non seulement une réalisation remarquable pour l'éducation spatiale irlandaise, mais il pose également des défis réglementaires uniques. L'ESA a travaillé en étroite collaboration avec les autorités irlandaises pour établir légalement EIRSAT-1 comme premier satellite irlandais. Cette collaboration et ce soutien démontrent l'engagement de l'ESA à favoriser la croissance du secteur spatial dans différents pays.

Alors que le satellite entame son voyage vers la base aérienne de Vandenberg en Californie, l'enthousiasme et la fierté remplissent le cœur de toutes les personnes impliquées. Le lancement est prévu pour le 29 novembre et les étudiants de l'UCD sont prêts à démontrer leurs compétences en ingénierie en exploitant EIRSAT-1 comme une véritable équipe de contrôle de mission.

FAQ:

1. Qu'est-ce qu'EIRSAT-1 ?

EIRSAT-1 est le premier satellite irlandais, développé par des étudiants de l'University College Dublin sous la direction du programme Education de l'ESA.

2. Quel est le but d'EIRSAT-1 ?

EIRSAT-1 effectuera l'astronomie des rayons gamma et étudiera les sursauts gamma, les explosions les plus lumineuses de l'univers. Il transporte également des charges utiles secondaires pour la recherche sur le revêtement thermique et le développement de systèmes de contrôle d’orientation des engins spatiaux.

3. Comment l'UCD et l'ESA ont-elles collaboré sur ce projet ?

L'expertise de l'UCD en sciences spatiales et en astrophysique combinée à l'expérience de l'ESA dans le développement et les tests de petits engins spatiaux. Au cours des six dernières années, les étudiants ont travaillé aux côtés d’experts de l’ESA pour concevoir, construire et tester le satellite.

4. À quels défis le projet a-t-il été confronté ?

La création d'EIRSAT-1 en tant que premier satellite irlandais a nécessité une collaboration étroite entre l'ESA et les autorités irlandaises pour surmonter des défis réglementaires uniques.

5. Quelle est l’importance d’EIRSAT-1 pour l’Irlande ?

EIRSAT-1 marque l'entrée de l'Irlande dans l'industrie spatiale et démontre l'engagement du pays en faveur de l'éducation spatiale et du renforcement des capacités. Il s'agit d'une étape majeure et d'une fierté pour l'équipe éducative impliquée dans le projet.