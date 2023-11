Le saut réussi de l'Irlande vers la dernière frontière

L'Irlande est entrée dans l'histoire en se lançant dans sa première incursion dans l'espace. Le pays s'apprête à lancer son tout premier satellite, EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1), d'ici la fin du mois, marquant une réalisation importante pour les scientifiques irlandais. Les préparatifs du lancement sont en cours depuis 2017, lorsque les scientifiques de l'UCD ont commencé à travailler sur ce projet révolutionnaire.

Affectueusement surnommé « Spudnik », le satellite mènera trois expériences une fois arrivé dans l'espace. Les efforts visant à rendre cette mission possible ont été soutenus par le Taoiseach Leo Varadkar, qui a signé l’année dernière des accords cruciaux avec l’Agence spatiale européenne pour faciliter le lancement. « L’Irlande n’a jamais eu de satellite auparavant. Nous sommes extrêmement heureux d'atteindre cette étape de livraison, qui est un hommage au travail acharné de l'équipe et au soutien de l'université, du gouvernement irlandais et de l'industrie irlandaise », a exprimé le professeur Lorraine Hanlon du Centre de recherche spatiale de l'UCD.

Le compte à rebours final jusqu'au lancement est maintenant en cours, l'équipe se préparant pour l'événement capital en Californie, aux États-Unis. EIRSAT-1, après son départ des côtes irlandaises, se rendra à la base spatiale de Vandenberg en Californie, où il sera mis en orbite le 29 novembre.

Le coût estimé du projet s'élève à 1.5 million d'euros, le lancement étant financé par l'Agence spatiale européenne. En outre, le Conseil irlandais de la recherche, la Science Foundation Ireland et le ministère des Entreprises ont apporté un soutien financier. EIRSAT-1 fait partie de l'initiative Fly Your Satellite de l'Académie de l'ESA, qui offre aux étudiants une formation, un mentorat par des experts spatiaux et des conseils pratiques tout au long du projet satellite.

Le lancement du premier satellite irlandais représente une étape importante pour la communauté scientifique du pays et démontre son engagement à faire progresser l'exploration et la recherche spatiales. En s'aventurant vers la dernière frontière, l'Irlande a fermement établi sa présence dans la course à l'espace et a annoncé une nouvelle ère de possibilités pour la nation.

QFP

Quel est le nom du premier satellite irlandais ?

Le premier satellite irlandais s'appelle EIRSAT-1 (Educational Irish Research Satellite 1), affectueusement surnommé « Spudnik » par l'équipe du projet.

Qui a financé le lancement du satellite ?

L'Agence spatiale européenne a financé le lancement du satellite, tandis que le Conseil irlandais de la recherche, la Science Foundation Ireland et le ministère des Entreprises ont apporté un soutien financier.

Quelles expériences le satellite mènera-t-il dans l’espace ?

EIRSAT-1 devrait entreprendre trois expériences dans l'espace, bien que les détails spécifiques de ces expériences n'aient pas été divulgués.

De quelle initiative EIRSAT-1 fait-il partie ?

EIRSAT-1 fait partie de l'initiative Fly Your Satellite de l'Académie de l'ESA, qui vise à offrir aux étudiants de niveau universitaire une formation, un mentorat et une expérience pratique dans un projet de satellite professionnel.