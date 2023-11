Une nouvelle technique d’imagerie par ultrasons permet l’observation en temps réel des macrophages en action

By

Les scientifiques de Penn State ont développé une méthode innovante basée sur des bulles qui permet l'observation en temps réel des macrophages, un type essentiel de cellule immunitaire, dans les tissus des mammifères à l'aide de la technologie d'imagerie par ultrasons. Les macrophages jouent un rôle crucial dans notre système immunitaire, comblant le fossé entre l’immunité innée et adaptative et contribuant à des fonctions telles que la lutte contre les infections et la promotion de la régénération des tissus. Cependant, jusqu’à présent, visualiser leurs activités dans le corps était un défi.

Traditionnellement, l’imagerie échographique n’a pas réussi à différencier les macrophages des autres cellules, car ils se comportent de manière similaire. Pour surmonter cette limitation, les chercheurs de Penn State ont conçu un agent de contraste utilisant des nanoémulsions, qui sont de minuscules gouttelettes d'huile qui réfléchissent efficacement les ondes sonores des ultrasons. Ces nanoémulsions ont été introduites dans les macrophages qui les ont internalisés. Lorsqu’elles sont soumises à des ondes ultrasonores, les gouttelettes subissent un changement de phase, formant des bulles de gaz qui fournissent le contraste d’image nécessaire pour distinguer les macrophages des cellules environnantes.

Dans une expérience de validation de principe utilisant des échantillons de tissus porcins, l’équipe a réussi à visualiser les macrophages en temps réel. Cette technique d’imagerie révolutionnaire pourrait faire progresser notre compréhension du fonctionnement du système immunitaire et de l’évolution des maladies, ainsi que contribuer au développement de thérapies cellulaires plus efficaces.

Les applications futures de cette technologie pourraient s'étendre au-delà des macrophages à d'autres types de cellules immunitaires et à la surveillance de l'accumulation de plaque dans les artères. Les chercheurs visent également à collaborer avec des chercheurs en immunologie intéressés à utiliser cette technique pour leurs études.

Cette nouvelle méthode d’imagerie par ultrasons est très prometteuse en libérant tout le potentiel des thérapies macrophages pour divers problèmes de santé, notamment le cancer, les maladies auto-immunes, les infections et les lésions tissulaires. En fournissant une vue en temps réel des activités cellulaires dans le corps, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur la progression de la maladie et les mécanismes de guérison, conduisant ainsi à des stratégies de traitement plus efficaces.

Foire Aux Questions (FAQ)

Que sont les macrophages ?

Les macrophages sont un type de cellule immunitaire qui joue un rôle crucial dans diverses fonctions du système immunitaire, notamment la détection et l'élimination des agents pathogènes, la promotion de la cicatrisation des plaies et la régulation des réponses immunitaires.

Quelle est l’importance de visualiser les macrophages en temps réel ?

La visualisation en temps réel des macrophages permet aux chercheurs d'observer leurs activités dans le corps, fournissant ainsi un aperçu de la progression de la maladie et des mécanismes de guérison. Ces informations peuvent contribuer au développement de thérapies plus efficaces pour des affections telles que le cancer, les maladies auto-immunes, les infections et les lésions tissulaires.

Comment fonctionne la nouvelle technique d’imagerie échographique ?

La technique consiste à introduire des nanoémulsions, de minuscules gouttelettes d’huile, dans les macrophages. Sous les ondes ultrasonores, ces gouttelettes subissent un changement de phase, formant des bulles de gaz qui peuvent être détectées et distinguées des cellules environnantes, permettant ainsi l'observation en temps réel des macrophages dans les tissus des mammifères.

Quelles sont les futures applications de cette technologie ?

Les chercheurs prévoient d'explorer l'utilisation de cette technique pour visualiser d'autres types de cellules immunitaires dans le corps humain et surveiller l'accumulation de plaque dans les artères. Ils sont également ouverts aux collaborations avec des chercheurs en immunologie intéressés à utiliser cette méthode d’imagerie pour leurs études.