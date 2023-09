L'analyse optimisée des données scRNA-Seq pour récupérer les types de cellules manquants et l'expression génique

Dans le cadre d'une collaboration entre le laboratoire Caltech de Yuki Oka et le laboratoire d'Allan-Hermann Pool du Southwestern Medical Center de l'Université du Texas, les chercheurs ont développé une technique d'analyse optimisée pour les données de séquençage d'ARN unicellulaire (scRNA-seq). Cette technique vise à récupérer les types de cellules manquants et les informations sur l’expression des gènes qui sont généralement ignorées lors de l’analyse. L'étude, publiée dans la revue Nature Methods, aborde la question des types de cellules manquantes scRNA-seq et de l'expression des gènes qui devraient être présentes.

L’identification de différents types de cellules est cruciale pour comprendre diverses fonctions corporelles et étudier les maladies. Par exemple, les chercheurs recherchent des types de cellules associés à des maladies comme la maladie de Parkinson. L'identification précise des types de cellules impliqués dans de tels processus est essentielle.

L’équipe de recherche a amélioré l’analyse des données scRNA-seq existantes en optimisant une étape clé du processus d’analyse. Cette optimisation permet l'identification de centaines, voire de milliers de gènes pour des ensembles de données individuels. En rendant l’analyse scRNA-seq plus sensible et plus complète, les chercheurs peuvent améliorer leur compréhension des processus biologiques riches et complexes se produisant au sein des cellules.

L'expression des gènes est un aspect fondamental des fonctions cellulaires. Bien que les cellules partagent le même schéma génétique, seul un sous-ensemble de gènes est exprimé dans une cellule spécifique à un moment donné. Cette variation dans l’expression des gènes donne naissance à différents types de cellules. Par analogie, imaginez une bibliothèque où les livres sont classés en différentes sections. Pour construire un avion, il suffit de consulter des livres sur l'aviation et la mécanique. De même, les cellules contiennent toute la « bibliothèque » de gènes, mais seuls les gènes pertinents pour leurs fonctions spécialisées sont activés.

scRNA-seq est une technique puissante pour identifier les types de cellules en marquant les informations génétiques exprimées dans les cellules. Cependant, certaines données de séquençage d'ARN, représentant des gènes exprimés, étaient souvent exclues des estimations de l'expression des gènes. L’étude a révélé que cela était dû à des problèmes avec le transcriptome de référence, que les chercheurs utilisent pour cartographier les données de séquençage. Si l’annotation du transcriptome est médiocre ou s’il existe un chevauchement entre les transcrits de gènes, la détection de milliers de gènes peut être entravée.

Cette technique d’analyse optimisée des données scRNA-seq a le potentiel de découvrir les types de cellules manquants et les informations sur l’expression génique essentielles à la compréhension des processus cellulaires et à l’étude des maladies. En améliorant la sensibilité et l’exhaustivité de l’analyse scRNA-seq, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur la diversité et la complexité des types de cellules et de leurs fonctions.

