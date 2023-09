Enquête sur l'évolution des restes de la fusion double oxygène-néon nain blanc

By

L'évolution des restes post-fusion résultant de la coalescence de naines blanches doubles oxygène-néon a été étudiée par un groupe de recherche dirigé par le professeur adjoint Wu Chengyuan des observatoires du Yunnan de l'Académie chinoise des sciences. L'étude, publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, explore l'impact du mélange des limites convectives sur le sort final de ces restes.

Les binaires doubles naines blanches, qui peuvent fusionner en raison du rayonnement des ondes gravitationnelles, sont des sources importantes d'ondes gravitationnelles dans notre galaxie. De plus, les plus massives sont associées aux supernovae de type Ia, aux supernovae à capture d’électrons et aux pulsars millisecondes. Cependant, les résultats évolutifs des fusions impliquant des naines blanches doubles oxygène-néon restent flous.

L’équipe de recherche a construit des modèles pour étudier l’évolution de ces fusions et a découvert qu’un reste de fusion pouvait déclencher une flamme O/Ne se propageant vers l’intérieur immédiatement après la fusion. Ce reste évoluerait ensuite vers la phase géante, le processus de mélange des limites convectives influençant les résultats évolutifs.

Si le processus de mélange n’affecte pas la flamme, celle-ci atteindra le centre d’ici 20 ans, ce qui entraînera une supernova d’effondrement du noyau de fer. D’un autre côté, si le processus de mélange empêche la flamme d’atteindre le centre, le destin final du reste serait une naine blanche ONeFe grâce à une supernova à capture d’électrons.

Il est intéressant de noter que les chercheurs ont découvert que le processus de perte de masse et la rotation du vent ont des impacts minimes sur l’évolution et le sort final des restes en raison de leur courte durée de vie.

Cette étude met en lumière l’évolution complexe des fusions doubles naines blanches oxygène-néon et contribue à notre compréhension de l’astrophysique stellaire. Des recherches plus approfondies dans ce domaine fourniront des informations précieuses sur la formation et le destin des objets célestes dans notre univers.

La source:

– Chengyuan Wu et al, Evolution du reste de la fusion double oxygène-néon naine blanche, Avis mensuels de la Royal Astronomical Society (2023). DOI : 10.1093/mnras/stad2636