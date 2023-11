Blazars : percer les mystères des neutrinos de haute énergie

Les blazars, un type de noyaux galactiques actifs appelés quasars, captivent les chercheurs depuis des années avec leurs impressionnantes éruptions gamma. Aujourd’hui, une équipe de recherche internationale a mené une analyse statistique complète pour faire la lumière sur le lien entre ces éruptions et les émissions de neutrinos à haute énergie. Dirigés par le professeur Kenji Yoshida du Département des systèmes d'information électroniques de l'Institut de technologie Shibaura au Japon, les résultats de l'équipe offrent des informations fascinantes sur la relation complexe entre les blazars et le flux de neutrinos.

Les Blazars se distinguent des autres quasars par leur capacité unique à émettre des fusées éclairantes directement vers la Terre. Ces événements explosifs libèrent des rayons cosmiques de haute énergie, propulsés depuis le cœur de ces galaxies dans des jets couvrant de vastes distances. Au sein de ces rayons cosmiques, les interactions avec les photons donnent naissance à des particules subatomiques appelées neutrinos.

Les scientifiques croient fermement que les éruptions gamma des blazars sont étroitement liées à la détection de neutrinos dans le ciel. Cette théorie a été renforcée en 2017 lorsque le détecteur de neutrinos du pôle Sud connu sous le nom de « IceCube » a observé un événement de neutrinos de haute énergie qui coïncidait à la fois en termes de timing et de localisation avec une éruption de blazar appelée TXS 0506+056. Cette découverte a soulevé la possibilité qu'une population de blazars produise des neutrinos de haute énergie lors des éruptions. Cependant, la relation précise entre l’activité de torchage du blazar et l’émission de neutrinos reste une énigme qui nécessite une exploration plus approfondie.

Dans le cadre de leur étude, l’équipe de recherche internationale a examiné un total de 145 blazars. Parmi ceux-ci, 144 ont été tirés de la liste des sources surveillées par le télescope à grande surface de Fermi, y compris le remarquable blazar TXS 0506+056. Pour comprendre la contribution des éruptions de rayons gamma à l'émission de neutrinos, les chercheurs ont construit des courbes de lumière hebdomadaires, représentant le flux de rayons gamma moyen de chaque blazar. En employant un algorithme bayésien, ils ont déterminé le cycle de service du torchage (le pourcentage de temps qu'un blazar passe dans un état de torchage) et la fraction d'énergie correspondante pour chaque blazar.

Grâce à leur analyse, l’équipe a découvert une tendance claire : les blazars avec des cycles de service de torche et des fractions énergétiques plus faibles étaient plus répandus dans leur échantillon. Ces paramètres présentaient des distributions semblables à des lois de puissance, démontrant une corrélation robuste entre eux. En outre, les chercheurs ont identifié une disparité significative dans les cycles de service des torchères entre les différents types de blazars.

Notamment, l’équipe a également évalué le flux d’énergie des neutrinos de chaque éruption de rayons gamma, en utilisant une relation d’échelle qui prend en compte les luminosités des neutrinos et des rayons gamma. En comparant leurs prédictions à la sensibilité intégrée dans le temps d'IceCube, les chercheurs ont pu établir des limites supérieures sur la contribution des éruptions cutanées au flux isotrope diffus de neutrinos.

Soulignant l'importance de leurs travaux, le professeur Yoshida a souligné leur potentiel pour faire progresser les connaissances scientifiques sur l'origine des neutrinos astrophysiques. Grâce à d’autres observations et à l’application de leur méthode, les chercheurs espèrent percer les mystères entourant les blazars et leur rôle dans la production de neutrinos de haute énergie.

FAQ:

Q : Que sont les blazars ?

Les blazars sont un type de noyaux galactiques actifs appelés quasars. Ce qui les distingue est leur capacité à émettre des fusées éclairantes dirigées vers la Terre.

Q : Que sont les neutrinos ?

Les neutrinos sont des particules subatomiques qui ne possèdent aucune charge électrique et interagissent faiblement avec la matière. Ils peuvent être produits par les interactions des rayons cosmiques lors d’événements astrophysiques à haute énergie comme les éruptions blazar.

Q : Comment les éruptions gamma des blazars sont-elles connectées aux neutrinos de haute énergie ?

Les scientifiques pensent que les éruptions gamma des blazars pourraient être les principaux événements responsables de la détection de neutrinos de haute énergie dans le ciel. Le moment et le positionnement d'un événement de neutrinos de haute énergie détecté par IceCube se sont alignés sur une éruption blazar, faisant allusion à une corrélation entre les deux phénomènes.

Q : Qu’a découvert l’équipe de recherche ?

L’équipe de recherche a découvert que les blazars avec des cycles de service de torche et des fractions d’énergie plus faibles étaient plus courants dans leur échantillon. Ils ont également identifié une différence significative dans les cycles de service des torchères entre les différents types de blazars. De plus, ils ont établi des limites supérieures pour la contribution des éruptions cutanées au flux diffus de neutrinos isotropes.

(Source : Le journal astrophysique)