La mission Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) a fait des progrès significatifs dans la découverte des planètes terrestres de la zone Vénus (VZ) en orbite autour d’étoiles hôtes brillantes. Pour comprendre l’histoire évolutive et les conditions habitables de ces planètes, les observations atmosphériques jouent un rôle crucial. Cependant, faire la distinction entre les spectres de transmission des exoplanètes de type Vénus et des exoplanètes de type Terre peut être difficile, limitant notre connaissance des exoVénuses.

Dans une étude récente, des chercheurs ont étudié les différences de transmission entre d’hypothétiques exoTerres et exoVénus présentant différents niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique (CO2). L’étude s’est concentrée sur les exoTerres et les exoVénus qui orbitent autour de TRAPPIST-1 à la limite de la serre.

Pour simuler ces observations, les chercheurs ont utilisé les observations de transit PRISM du spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) du télescope spatial James Webb (JWST). Ils ont examiné les spectres de transmission des deux ensembles de planètes entre 0.6 et 5.2 μm et ont évalué la détectabilité des principales caractéristiques d'absorption.

Les résultats ont montré que les exoTerres présentaient plusieurs grandes caractéristiques de méthane (CH4), qui pouvaient être détectées en seulement 6 transits. La caractéristique optimale pour distinguer les exoEarths des exoVenuses était la caractéristique CH4 à 3.4 μm, car elle est facilement détectable et ne chevauche pas les caractéristiques du CO2. D’un autre côté, la présence de dioxyde de soufre (SO2) à 4.0 μm constitue le meilleur indicateur d’une exoVenus. Cependant, sa détectabilité dépendait d’une diminution de l’abondance du CO2 dans l’atmosphère.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur les différences potentielles dans les spectres de transmission entre les exoTerres et les exoVénus. Il souligne l’importance de caractériser avec précision les atmosphères des exoplanètes, en particulier pour les planètes potentiellement habitables. Comprendre les différentes caractéristiques d’absorption dans ces atmosphères peut être essentiel pour déterminer si une planète ressemble davantage à la Terre ou à Vénus.

En fin de compte, des études comme celle-ci contribuent à notre compréhension globale des exoplanètes et de leur habitabilité potentielle. En explorant les spectres de transmission et la composition de leurs atmosphères, nous obtenons un aperçu des chemins évolutifs et des divergences entre les climats de Vénus et de la Terre. De telles connaissances nous aident dans notre recherche d’autres mondes habitables au-delà de notre système solaire.

Sources:

– Ostberg, Colby et coll. "Les profils TP pour les 6 atmosphères exoTerre."

– Accepté pour publication dans AJ, arXiv:2310.01527 [astro-ph.EP]

– Historique des soumissions de Colby Ostberg