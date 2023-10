Découvrir les changements épigénétiques liés au vieillissement grâce à la méthylation de l'ADN

Le vieillissement est un processus naturel caractérisé par le déclin progressif de la fonction des organes, conduisant à une susceptibilité accrue à diverses maladies. Bien que nous puissions observer et ressentir les effets du vieillissement, la recherche a montré que cela se produit également au niveau moléculaire. Les modifications épigénétiques, telles que la méthylation de l'ADN, la modification des histones et les ARN non codants, jouent un rôle important dans la progression du vieillissement [1].

Dans le domaine de la technologie de longévité, les scientifiques ont développé des horloges épigénétiques de l’ADN qui utilisent des biomarqueurs basés sur la méthylation pour prédire l’âge biologique des individus, des organes et des cellules. Ces horloges s'appuient sur des ensembles de CpG (séquences de nucléotides pouvant être méthylées) et des algorithmes mathématiques pour faire ces prédictions. Cependant, les horloges actuelles n’examinent qu’une petite fraction de l’ADN et fournissent des informations limitées sur les changements globaux de la méthylation de l’ADN au cours du vieillissement [1].

Une étude récente publiée dans Aging Cell visait à remédier à ces limitations en utilisant le séquençage au bisulfite du génome entier, une technique qui permet une analyse complète de la méthylation de l'ADN sur l'ensemble du génome. Les chercheurs ont analysé deux types de cellules différents, les monocytes et les cellules musculaires, qui entretiennent des relations contrastées avec le renouvellement cellulaire. Les monocytes ont une durée de vie plus courte et se renouvellent rapidement, tandis que les cellules musculaires vivent plus longtemps [2].

L’étude a identifié 6,780 29,492 positions CpG différentiellement méthylées associées au vieillissement dans les cellules musculaires et 2 2 dans les monocytes. La plupart des sites CpG associés à l'âge ont été trouvés dans les gènes des deux types de cellules. L'analyse des voies a révélé que les changements de méthylation associés au vieillissement affectaient des voies telles que Notch, ROBO, MECPXNUMX et RUNX dans les monocytes et les cellules musculaires. De plus, des voies neuronales ont également été impliquées dans le processus de vieillissement [XNUMX].

Les chercheurs ont en outre observé que les changements dans les schémas de méthylation dans les cellules musculaires culminaient entre 52 et 62 ans, tandis que dans les monocytes, les âges maximaux variaient entre 33 et 37-42 ans. Ils ont identifié des régions différentiellement méthylées spécifiques associées au vieillissement dans les deux types de cellules, mettant en évidence les régions génomiques où des changements de méthylation liés à l'âge se sont produits [2].

L'étude a également révélé la surreprésentation de certains modules biologiques associés au vieillissement. Dans les cellules musculaires, ces modules comprenaient la signalisation médiée par l'AMPc, la traduction des protéines et la contraction musculaire, tandis que dans les monocytes, ils comprenaient la phagocytose, le métabolisme des nucléotides, la régulation de la conformation de l'ADN, la migration cellulaire et l'adhésion cellule-cellule. Ces résultats fournissent des informations précieuses sur les voies et les processus influencés par les changements de méthylation de l'ADN associés au vieillissement [2].

Bien que cette recherche mette en lumière les changements épigénétiques qui se produisent au cours du vieillissement, elle n’en est qu’à ses débuts. Des développements supplémentaires sont nécessaires pour améliorer son potentiel en tant qu'alternative aux horloges vieillissantes actuelles qui reposent sur une analyse de méthylation basée sur des puces à ADN. Néanmoins, cette étude représente une étape importante vers la compréhension de l’interaction complexe entre l’épigénome et les processus de vieillissement [1][2].

Sources:

[1] Hindawi – « Modifications épigénétiques du vieillissement et leur impact sur la longévité et la maladie » [2] Aging Cell – « Une signature impartiale du méthylome associée au vieillissement à l'échelle du génome pour les types de tissus humains révèle des effets significatifs de l'âge chronologique sur l'hypométhylation de la méthylation de l'îlot CpG. en muscle »