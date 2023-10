Crapauds australiens : les têtards cannibales accélèrent l'évolution

En Australie, les crapauds géants sont confrontés à une grave menace de la part de leur propre espèce : les têtards cannibales. Ces têtards consomment souvent les nouveau-nés, les poussant à se développer plus rapidement. Toutefois, cette croissance accélérée a un coût.

Les crapauds des cannes à sucre ont été introduits en Australie en 1935 pour lutter contre les coléoptères des cannes à sucre. Au lieu de cela, les crapauds sont devenus une espèce envahissante, se multipliant de manière incontrôlable et constituant une menace pour l’écosystème. La toxicité de ces crapauds met également en danger les marsupiaux carnivores indigènes.

Alors que les crapauds adultes mesurent environ 25 cm (10 pouces) de longueur, ce sont leurs têtards qui présentent un comportement cannibale, consommant les leurs. Ce comportement n’est pas rare chez les espèces de grenouilles et de crapauds et se produit généralement lorsque les ressources sont rares. Les crapauds australiens présentent cependant ce comportement assez fréquemment.

Dans une expérience menée par la biologiste des espèces envahissantes Jayna DeVore et ses collègues, ils ont découvert que les têtards australiens étaient 2.6 fois plus susceptibles de cannibaliser les nouveau-nés que les têtards non australiens. Une autre expérience a révélé que les têtards australiens étaient 30 fois plus attirés par les nouveau-nés que les autres têtards.

Les nouveau-nés australiens se développent à un rythme plus rapide que leurs homologues ailleurs. Bien que ce développement accéléré augmente leurs chances de survie, il les laisse moins développés que les crapauds géants non australiens aux stades têtard et mature de leur vie.

Ces nouveau-nés ont évolué pour accélérer leur développement lorsqu'ils détectent la présence d'autres têtards, indiquant une compétition et un cannibalisme potentiel. Cette adaptation évolutive leur permet de réduire la durée de leur étape vulnérable.

Le cannibalisme chez les crapauds cannes pourrait être considéré comme une forme de contrôle de la population, car il élimine la compétition pour les ressources limitées de l'étang. Cela démontre également la vitesse remarquable à laquelle l’évolution peut se produire. Les crapauds australiens ont considérablement évolué depuis leur introduction sur le continent.

Cette recherche enrichit notre compréhension de la dynamique complexe des espèces envahissantes et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur les écosystèmes indigènes. L'étude a été publiée dans PNAS et met en évidence la course aux armements évolutive en cours entre le stade cannibale du têtard et les stades vulnérables des œufs et des nouveau-nés dans les habitats envahis.

Sources:

– Source originale : [insérer la source originale ici]

– Étude : [insérer les détails de l’étude ici]