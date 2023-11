Les machines intuitives de Houston se préparent pour un atterrissage lunaire historique

La startup spatiale Intuitive Machines, basée à Houston, se prépare pour la très attendue mission lunaire IM-1, dont le lancement est prévu début 2024. L'objectif de cette mission est de placer l'atterrisseur Nova-C sur le bord du cratère de Malapert A, près du sud. pôle de la Lune, marquant la première tentative d'alunissage de l'entreprise dans le cadre de l'initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA.

Initialement prévu pour novembre 2023, le décollage de la mission IM-1 a dû être repoussé en raison de défis techniques et logistiques. Cependant, l’attente en vaudra la peine alors que l’équipe se prépare à entrer dans l’histoire. La fenêtre de lancement est désormais fixée sur plusieurs jours avec SpaceX, à compter du 12 janvier 2024.

L’atterrisseur Nova-C, qui ressemble à un cylindre hexagonal de la taille d’un camion, est une prouesse d’ingénierie impressionnante. Mesurant 4.0 mètres de haut et 1.57 mètre de large, avec six jambes d'atterrissage pour plus de stabilité, l'atterrisseur pèse environ deux tonnes et est capable de transporter jusqu'à 100 kg de charge utile jusqu'à la surface lunaire.

Parlant du lancement prochain, Steve Altemus, co-fondateur, président et chef de la direction d'Intuitive Machines, a exprimé l'enthousiasme de l'entreprise et a reconnu les défis des missions lunaires. Il a souligné que des ajustements du calendrier étaient à prévoir dans le cadre d'une exploration lunaire pionnière et a souligné l'importance d'obtenir les autorisations nécessaires pour voler.

La mission IM-1 transportera une gamme de charges utiles scientifiques, notamment le réseau de rétroréflecteurs laser (LRA), le lidar Doppler de navigation pour une détection précise de la vitesse et de la portée (NDL), le démonstrateur de navigation du nœud lunaire 1 (LN-1), des caméras stéréo. pour les études de panache lunaire-surface (SCALPSS) et l'observation des ondes radio à la surface lunaire de la gaine photoélectronique (ROLSES).

En livrant ces charges utiles au pôle sud de la Lune, où d'importantes ressources en eau ont été identifiées, Intuitive Machines et la NASA contribueront à l'exploration de la Lune et à la préparation des futures missions humaines. Cette mission ouvre la voie à Artemis 3, un atterrissage en équipage prévu au plus tôt en 2025.

La collaboration d'Intuitive Machines avec SpaceX pour la mission IM-1 met en évidence le rôle croissant des entreprises commerciales dans l'avancement de l'exploration spatiale. À mesure que le programme Artemis de la NASA progresse, avec des étapes importantes telles que la récente mission sans équipage Artemis 1 et la prochaine orbite lunaire Artemis 2, les efforts collectifs de la NASA et de ses partenaires contribuent à un avenir où la présence humaine sur la Lune deviendra une réalité.

QFP

1. Qu'est-ce que la mission lunaire IM-1 ?

La mission lunaire IM-1 est une initiative d'Intuitive Machines, une startup spatiale basée à Houston, visant à livrer l'atterrisseur Nova-C au pôle sud de la Lune. Il s'agit de la première tentative d'alunissage de l'entreprise dans le cadre de l'initiative CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA.

2. Quand a lieu le lancement de la mission IM-1 ?

La mission IM-1 est actuellement prévue pour une fenêtre de lancement de plusieurs jours avec SpaceX, à partir du 12 janvier 2024.

3. Quel est le but de l'atterrisseur Nova-C ?

L'atterrisseur Nova-C vise à placer des charges utiles scientifiques sur le bord du cratère de Malapert A, près du pôle sud de la Lune. Ces charges utiles soutiendront les objectifs de la NASA consistant à explorer la Lune et à préparer les futures missions humaines.

4. Quelles charges utiles scientifiques seront transportées par la mission IM-1 ?

La mission IM-1 transportera plusieurs charges utiles scientifiques, notamment le réseau de rétroréflecteurs laser (LRA), le lidar Doppler de navigation pour la détection précise de la vitesse et de la portée (NDL), le démonstrateur de navigation du nœud lunaire 1 (LN-1), les caméras stéréo pour la détection lunaire. Études de panache-surface (SCALPSS) et observation des ondes radio à la surface lunaire de la gaine photoélectronique (ROLSES).

5. Comment la mission IM-1 contribue-t-elle au programme Artemis de la NASA ?

La mission IM-1 fait partie du programme Artemis de la NASA, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune. En livrant des charges utiles au pôle sud de la Lune, où les ressources en eau sont abondantes, Intuitive Machines et la NASA contribuent à l'exploration et à la préparation des futures missions en équipage.