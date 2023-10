Intuitive Machines reporte le lancement de Lunar Lander, mais se prépare pour une mission historique

By

Intuitive Machines, une société aérospatiale privée, a récemment annoncé un retard dans le lancement de sa première mission d'atterrisseur lunaire. La mission IM-1, initialement prévue pour la mi-novembre, a été repoussée de deux mois et devrait désormais décoller à la mi-janvier. La société prévoit d'utiliser une fusée Falcon 9 pour ce lancement historique, qui aura lieu au complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center en Floride au cours d'une fenêtre de lancement de plusieurs jours qui s'ouvrira le 12 janvier.

Bien que les raisons du retard n'aient pas été précisées, le PDG d'Intuitive Machines, Steve Altemus, a souligné que des défis et des ajustements sont attendus en matière d'exploration pionnière de la Lune. Malgré ce revers, l'entreprise reste optimiste quant au succès final de la mission et considère l'ajustement du calendrier comme un petit prix à payer pour entrer dans l'histoire.

La mission IM-1, utilisant l'atterrisseur Nova-C, fait partie du programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA. Il transportera cinq charges utiles pour la NASA et six charges utiles commerciales, dont une œuvre d'art et une caméra qui capturera des images pendant la descente de l'atterrisseur. L'atterrisseur, pesant 675 kilogrammes, devrait atterrir près de Malapert A, un cratère situé dans la région polaire sud de la Lune. Il fonctionnera pendant près de deux semaines jusqu’à la fin du jour lunaire, date à laquelle il sera privé d’électricité.

Bien qu'Intuitive Machines n'ait pas fourni de mise à jour sur l'état de l'atterrisseur, elle a mentionné lors d'un événement précédent que l'atterrisseur avait effectué avec succès un examen avant expédition. Le dévouement de l'entreprise à la mission reste inébranlable, malgré le léger retard.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Pourquoi le lancement de la première mission d'atterrisseur lunaire d'Intuitive Machines a-t-il été retardé ?

Les raisons spécifiques du retard n'ont pas été divulguées par Intuitive Machines. Cependant, il est courant que les missions lunaires subissent des changements d’horaire et des ajustements de mission en raison des défis inhérents à l’exploration lunaire pionnière.

2. Quelle est la nouvelle date de lancement de la mission IM-1 ?

Le lancement de la mission IM-1 est désormais prévu le 12 janvier dans une fenêtre de plusieurs jours depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center en Floride.

3. Quel est le but de la mission IM-1 ?

La mission IM-1, utilisant l'atterrisseur Nova-C d'Intuitive Machines, vise à transporter cinq charges utiles pour la NASA et six charges utiles commerciales dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services de la NASA. Il effectuera un atterrissage historique près de Malapert A, un cratère situé dans la région polaire sud de la Lune.

4. Combien de temps l’atterrisseur fonctionnera-t-il sur la Lune ?

L'atterrisseur devrait fonctionner pendant près de deux semaines sur la Lune, jusqu'à la fin du jour lunaire, date à laquelle il ne sera plus alimenté en énergie.

5. Comment ce retard affecte-t-il la première mission CLPS ?

En raison de ce retard, la première mission CLPS sera désormais le Peregrine d'Astrobotic, dont le lancement est prévu le 24 décembre à bord du Vulcan Centaur de United Launch Alliance.