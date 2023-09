Un nouveau projet pour ramener la magie de l'observation du ciel nocturne

Dans le monde de l’astronomie, le débat entre l’utilisation de gros télescopes complexes et l’utilisation de jumelles portables et simples a toujours été un sujet de discussion. Même si les télescopes ont leur place, de nombreux astronomes trouvent que les jumelles offrent une vue fidèle et immersive du ciel nocturne. Non seulement les jumelles sont plus portables, mais elles offrent également un moyen unique et engageant d’explorer et d’en apprendre davantage sur le ciel.

Analog Sky, un projet de Robert Asumendi, a récemment annoncé un kit de bricolage passionnant appelé Magic. Ce projet vise à ramener la magie de l'observation du ciel en permettant aux utilisateurs de construire leurs propres jumelles d'astronomie en forme de boîte. Le kit combine les meilleures caractéristiques des jumelles et des télescopes, offrant une façon nouvelle et innovante d'explorer le ciel nocturne.

Building Magic est un processus simple qui peut être abordé de trois manières différentes. Les utilisateurs peuvent soit imprimer en 3D la majorité des pièces (à l'exclusion des optiques) sur la base des spécifications fournies, commander les pièces auprès des fournisseurs suggérés, soit adopter une approche hybride et combiner les deux méthodes. Le résultat final est un télescope binoculaire compact et léger doté d'une visionneuse à angle droit, similaire aux visionneuses de table du projet Moonwatch utilisées dans les années 1960.

Magic est non seulement facile à utiliser, mais il a également de multiples applications. Il peut être utilisé pour l’observation terrestre, l’observation des oiseaux et même partagé entre plusieurs observateurs. L'espacement dioptrique des oculaires peut être rapidement ajusté, permettant un transfert fluide de la vue d'une personne à une autre. De plus, Magic est conçu pour être compact et léger, ce qui le rend idéal pour des séances rapides sur le porche ou pour que les enfants le transportent seuls.

Le kit Magic peut être mis à niveau avec des filtres et comprend un pointeur laser de 4 milliwatts pour viser et un viseur 1x dépliable comme sauvegarde. Le coût total de construction de Magic varie d'un peu plus de 300 $ si les pièces sont imprimées en 3D à environ 500 $ si le trépied recommandé est utilisé. Étant donné que des jumelles astronomiques de haute qualité peuvent coûter jusqu'à mille dollars, le coût de construction de Magic est relativement abordable.

Analog Sky's Magic offre aux familles la possibilité de s'engager dans un projet commun et de renouer avec la simplicité et la beauté du ciel nocturne. À une époque dominée par le temps passé sur écran, Magic offre une manière rafraîchissante et immersive de profiter ensemble des merveilles de l’univers.

