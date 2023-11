Rationaliser la recherche en génomique avec une nouvelle plateforme d'apprentissage en profondeur

By

La rationalisation de la recherche en génomique est devenue plus facile avec l'introduction d'EUGENe, une nouvelle plateforme d'apprentissage en profondeur développée par des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego. La plate-forme simplifie le codage nécessaire pour analyser de grands pools de données génomiques denses, la rendant accessible aux scientifiques sans expertise informatique approfondie.

La recherche en génomique vise à comprendre comment notre ADN est organisé et comment les gènes sont activés ou désactivés dans les cellules individuelles. Ce domaine a été révolutionné par l'apprentissage profond, une forme d'intelligence artificielle qui peut s'améliorer avec une contribution limitée de l'utilisateur. L’apprentissage profond fournit des informations précieuses sur la machinerie biologique derrière l’expression de l’ADN, mais sa mise en œuvre peut s’avérer difficile pour les chercheurs ne possédant pas de compétences en codage.

EUGENe relève ce défi en fournissant une plate-forme conviviale pour l'analyse des données d'apprentissage en profondeur. Les scientifiques peuvent facilement saisir des séquences d’ADN et faire des prédictions sur les fonctionnalités et la régulation des gènes. La plateforme permet aux chercheurs d’explorer les propriétés de l’ADN et de simuler les effets de la modification de séquences spécifiques. Ceci est particulièrement pertinent pour étudier les troubles génétiques complexes comportant de multiples séquences impliquées.

Les chercheurs ont testé EUGENe en reproduisant les résultats de trois études génomiques existantes utilisant différents types de données de séquençage. La plateforme a pu reproduire les résultats de chaque étude, démontrant son adaptabilité et sa fiabilité.

La version actuelle d'EUGENe prend en charge différents types de données génomiques, mais les chercheurs travaillent à étendre ses capacités pour inclure des types de données supplémentaires, tels que les données de séquençage unicellulaire. Ils prévoient également de mettre EUGENe à la disposition des groupes de recherche du monde entier, dans le but de créer un outil collaboratif qui accélère la recherche en génomique.

Alors que l’apprentissage profond continue d’évoluer rapidement, EUGENe devrait évoluer en même temps. Les chercheurs espèrent que la plateforme ouvrira des portes aux chercheurs dans le domaine de la génomique, leur permettant de répondre à de nouvelles questions sur la machinerie moléculaire complexe de nos cellules.

QFP

Qu’est-ce que la recherche en génomique ?

La recherche en génomique est un domaine de la biologie qui vise à comprendre comment notre ADN est organisé en gènes et comment ces gènes sont activés ou désactivés dans les cellules individuelles.

Qu'est-ce que le Deep Learning?

L’apprentissage profond est une forme d’intelligence artificielle qui peut s’améliorer avec une contribution limitée de l’utilisateur. Il a joué un rôle déterminant en fournissant des informations précieuses sur la machinerie biologique derrière l’expression de l’ADN dans la recherche en génomique.

Qu’est-ce qu’EUGENe ?

EUGENe est une nouvelle plateforme d'apprentissage en profondeur créée par des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego. Il simplifie le codage nécessaire à l’analyse des données génomiques, les rendant accessibles aux scientifiques sans expertise informatique approfondie.

Comment EUGENe peut-il aider les chercheurs ?

EUGENe permet aux chercheurs de rationaliser leur analyse de données d’apprentissage profond et de faire des prédictions à partir de données brutes. Il permet aux scientifiques d’explorer les propriétés des séquences d’ADN, de simuler les effets des modifications et d’étudier des troubles génétiques complexes impliquant de multiples séquences. La plateforme est adaptable à différents types de données génomiques et s’avère prometteuse dans la prise en charge de divers modèles d’apprentissage profond.