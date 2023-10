Interaction des électrons libres : amélioration de la microscopie électronique grâce à des impulsions électroniques sur mesure

By

Des chercheurs de l'Institut Max Planck pour les sciences multidisciplinaires de Göttingen ont réalisé une percée dans la compréhension et la mesure des interactions entre les électrons dans les microscopes électroniques, ce qui pourrait conduire à des améliorations en microscopie électronique et à l'intégration de la technologie quantique. Les microscopes électroniques sont des outils puissants pour examiner des structures à l’échelle nanométrique, mais leur résolution est limitée par la répulsion des électrons. En étudiant la répulsion entre les électrons individuels, l’équipe a découvert une « empreinte énergétique » qui a révélé la distribution des vitesses des électrons en fonction de leur nombre. Cette découverte leur a permis de développer une méthode permettant de générer des impulsions électroniques avec un nombre fixe d’électrons, améliorant potentiellement les performances des microscopes électroniques.

Dans les microscopes électroniques traditionnels, des électrons sont envoyés à travers un échantillon pour créer une image. Cependant, l’interaction entre les électrons limite la résolution et le contraste du microscope. Lorsque deux électrons se rapprochent, ils se repoussent grâce à la force coulombienne. Cette répulsion fixe une limite à la luminosité maximale du faisceau d'électrons. Les chercheurs, dirigés par Claus Ropers, ont résolu et analysé pour la première fois la répulsion entre électrons individuels. En générant des impulsions électroniques ultracourtes avec un nombre d’électrons spécifique, ils ont pu observer de près la répulsion interparticulaire.

À l’aide d’un spectromètre et d’un détecteur basé sur des événements, les chercheurs ont mesuré l’échange d’énergie entre les électrons lors d’une impulsion. En fonction du nombre d'électrons dans l'impulsion, la répulsion entre eux variait. Cela leur a permis de déterminer une empreinte énergétique spécifique au nombre d’électrons dans une impulsion. Forts de ces connaissances, ils ont développé de nouveaux schémas pour utiliser les états multiélectroniques dans les microscopes électroniques. En générant des impulsions électroniques avec un nombre fixe d'électrons, les performances des microscopes électroniques dans les applications de recherche et technologiques, telles que la fabrication de semi-conducteurs, peuvent être considérablement améliorées.

Outre les implications pour la microscopie électronique, il existe également la possibilité que les électrons soient « intriqués » de manière quantique, ce qui signifie qu’ils sont liés les uns aux autres d’une manière quantique spécifique. Cela ouvre une nouvelle interface entre la microscopie électronique et la technologie quantique. Les découvertes de l'équipe ont le potentiel de combler le fossé entre la microscopie électronique et les progrès importants dans le domaine de l'informatique quantique et de la communication.

Source : Société Max Planck