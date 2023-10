Une collaboration internationale découvre la source du plus grand tremblement de terre jamais enregistré

By

Une équipe mondiale de scientifiques, dirigée par l'Université d'Oxford, a dévoilé les résultats d'une collaboration révolutionnaire visant à déterminer la cause du plus grand événement sismique jamais enregistré sur Mars. L'étude, à laquelle ont participé diverses agences spatiales du monde entier, conclut que le séisme n'a pas été provoqué par l'impact d'une météorite, mais plutôt par des forces tectoniques massives au sein de la croûte martienne.

L'événement sismique, connu sous le nom de S1222a, a enregistré une magnitude de 4.7 et a généré des vibrations sur toute la planète pendant au moins six heures. Initialement, les scientifiques pensaient que l'événement pourrait avoir été causé par un impact de météorite en raison des similitudes du signal sismique avec les impacts précédents. Ils ont lancé une recherche internationale d'un nouveau cratère, impliquant des missions de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale nationale chinoise, de l'Organisation indienne de recherche spatiale et de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis.

Après des mois d'enquête, l'équipe a confirmé qu'aucun nouveau cratère n'avait été découvert. Au lieu de cela, l’événement sismique a été attribué à la libération d’énormes forces tectoniques à l’intérieur de Mars. L’étude, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, suggère que Mars est plus active sur le plan sismique qu’on ne le pensait auparavant.

Le Dr Benjamin Fernando, chercheur principal de l'Université d'Oxford, a déclaré que même si Mars n'a pas actuellement de tectonique des plaques active, l'événement a probablement été causé par la libération de contraintes au sein de la croûte martienne. Ces contraintes se sont accumulées sur des milliards d’années, à mesure que différentes parties de la planète se refroidissent et rétrécissent à des rythmes variables.

Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur l’activité géologique de Mars, qui pourraient aider à déterminer des emplacements appropriés pour les futurs habitats humains sur la planète rouge. La collaboration entre les missions internationales crée un précédent pour les futurs efforts de coopération dans le domaine de l'exploration de l'espace lointain.

Les recherches de l’équipe ont également mis en évidence l’importance de maintenir une gamme diversifiée d’instruments scientifiques sur Mars pour recueillir des données cruciales. Des scientifiques de l'Agence spatiale européenne, de Chine et des Émirats arabes unis ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de participer à l'étude et leur engagement à approfondir nos connaissances sur Mars.

Cette collaboration sans précédent a des implications significatives pour les missions futures, car l'équipe prévoit d'appliquer ses découvertes aux prochaines missions lunaires et à l'exploration de Titan, la lune de Saturne.

Source : Université d'Oxford

Citation : « Une origine tectonique pour le plus grand séisme de mars observé par InSight », Geophysical Research Letters (2023). DOI : 10.1029/2023GL103619