Les scientifiques concluent que le plus grand événement sismique sur Mars est le résultat des forces tectoniques

By

Une équipe de scientifiques internationaux, comprenant des chercheurs de NYU Abu Dhabi, a annoncé les résultats de sa recherche de la source du plus grand événement sismique jamais enregistré sur Mars. L’événement, connu sous le nom de S1222a, s’est produit le 4 mai 2022 et avait une magnitude de 4.7. Initialement, l’équipe pensait que cela pourrait avoir été causé par l’impact d’un météoroïde. Cependant, après une recherche approfondie d'un nouveau cratère, ils ont déterminé que l'activité sismique était le résultat d'énormes forces tectoniques à l'intérieur de Mars.

L'équipe était composée de scientifiques de la mission InSight de la NASA, ainsi que de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence spatiale nationale chinoise, de l'Organisation indienne de recherche spatiale et de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis. Cette collaboration de missions dédiées à l'étude de Mars était la première du genre.

Chaque groupe a examiné les données de leurs satellites respectifs en orbite autour de Mars dans le but de trouver des preuves d'un nouveau cratère ou tout autre indicateur d'impact. Malgré des mois de recherches, aucun nouveau cratère n'a été découvert. En conséquence, l’équipe révise ses estimations de l’activité sismique de Mars.

L'auteur principal de l'étude, Benjamin Fernando de l'Université d'Oxford et de l'Université Johns Hopkins, a exprimé sa gratitude pour la coopération internationale visant à résoudre le mystère du S1222a. Il espère que ce projet servira de modèle pour de futures collaborations dans le domaine de l'exploration de l'espace lointain.

Dimitra Atri, responsable du groupe Mars à NYU Abu Dhabi, a souligné l'importance de ce projet pour faire progresser notre compréhension de Mars. Il a souligné qu'il s'agissait d'une excellente opportunité de collaborer avec d'autres missions dédiées à l'étude de la planète rouge.

L'événement sismique S1222a a été l'un des derniers enregistrés par l'atterrisseur InSight de la NASA avant la fin de sa mission en décembre 2022. Les connaissances acquises grâce à cette étude éclaireront les futures missions, notamment celles vers la Lune et Titan, la plus grande lune de Saturne.

InSight, la mission de la NASA visant à étudier l'intérieur de Mars par la géophysique, en particulier la sismologie, a été lancée en mai 2018. Tout au long de son séjour sur Mars, InSight a enregistré plus de 1,300 XNUMX événements sismiques sur Mars, dont certains provoqués par des impacts de météorites.

La collaboration impliquait d'autres missions actives en orbite autour de Mars, telles que MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) et Mars Express (MEX) de la NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter et Mars Express de l'Agence spatiale européenne, la mission Emirates Mars (Hope) de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis et la mission Tianwen-1 de l'Agence spatiale nationale chinoise.

Ce projet révolutionnaire représente une avancée significative dans notre compréhension de Mars et ouvre la voie à de nouvelles explorations et collaborations dans la recherche sur l’espace lointain.

Sources:

– Mission InSight de la NASA

– NYU Abou Dhabi