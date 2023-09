Les membres de l’équipage de l’Expédition 70 poursuivent leur travail à bord de la Station spatiale internationale

By

L'expédition 70 est en cours sur la Station spatiale internationale (ISS), les membres de l'équipage poursuivant leur travail en microgravité. Après le départ de trois résidents de la station, dont l'astronaute de la NASA Frank Rubio, revenu à Houston, les autres membres de l'équipage ont effectué des activités de maintenance et participé à diverses expériences.

L'ingénieur de vol de la NASA, Jasmin Moghbeli, a passé sa matinée dans le module de laboratoire de Columbus, à tester les fonctions de connectivité des prises de courant. Dans l'après-midi, elle a travaillé avec le Cold Atom Lab, inspectant les câbles et les ports en vue du remplacement des composants de la charge utile. Elle a également commencé à s'entraîner pour les futures sorties dans l'espace, en se concentrant sur les opérations et les procédures des combinaisons spatiales.

Loral O'Hara, ingénieur de vol de la NASA, a participé aux examens de la vue ISAFE dans le cadre des expériences CIPHER. Ces examens analysent les changements dans les yeux et le cerveau des astronautes dus aux changements de fluides en microgravité. O'Hara est le premier d'une trentaine d'astronautes à participer à cette étude approfondie. Elle s'est également entraînée aux urgences liées aux sorties dans l'espace en utilisant SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) et a reconfiguré la boîte à gants scientifique en microgravité.

Le commandant de l'Expédition 70 Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'est entraîné avec Astrobee, les robots volants de la station, et a réparé la station d'accueil utilisée pour recharger les robots. L'ingénieur de vol de la JAXA, Satoshi Furukawa, a travaillé dans le module d'activité extensible Bigelow (BEAM), rangeant le matériel et reconfigurant les capteurs.

Les ingénieurs de vol de Roscosmos, Konstantin Borisov, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, ont effectué l'exercice requis pour lutter contre les effets de la perte osseuse et musculaire en microgravité.

Les membres de l'équipage apportent d'importantes contributions à la recherche scientifique, au développement technologique et à l'exploration spatiale humaine. L'ISS continue de servir de plate-forme unique pour la collaboration internationale dans l'exploration spatiale, avec des astronautes de différents pays travaillant ensemble pour faire progresser notre compréhension de l'espace et de son impact sur le corps humain.

