Les astronautes de la Station spatiale internationale en sécurité malgré une fuite dans le module russe

La NASA a confirmé que les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) n'étaient pas en danger, malgré une fuite dans le module russe. L'agence a observé des flocons émanant de l'un des radiateurs du module de laboratoire polyvalent (MLM) Roscosmos Nauka, et l'équipage a été invité à fermer les volets des fenêtres du segment américain par mesure de précaution contre la contamination.

La fuite constatée se situe sur le radiateur de secours du Nauka, qui est monté à l'extérieur du module. Les responsables russes ont assuré que la température au MLM était confortable et qu'il n'y avait aucun changement dans les opérations, les expériences ou les périodes d'exercices de l'équipage. Le radiateur primaire du Nauka, qui assure un refroidissement complet du module, fonctionne normalement.

La NASA continuera d'enquêter sur la cause de la fuite. Cet incident est le dernier d'une série d'évasions de liquide de refroidissement d'équipements russes sur l'ISS ces derniers mois. On pensait que les incidents précédents étaient le résultat d'impacts de micrométéoroïdes, mais certains experts estiment qu'il pourrait y avoir un problème plus important.

Jonathan McDowell, analyste spatial à Harvard-Smithsonian, a mentionné que trois fuites dans les systèmes de refroidissement indiquent un problème systémique potentiel. Même si les astronautes à bord de l’ISS sont en sécurité, il est crucial de comprendre la cause de ces fuites pour garantir la fiabilité et la sécurité à long terme de la station spatiale.

