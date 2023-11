Les astronautes apportent l'esprit d'Halloween à la Station spatiale internationale

By

L'équipage de la Station spatiale internationale (ISS) a célébré Halloween avec style cette année, enfilant des costumes et répandant la joie des fêtes un jour avant leur prochaine sortie dans l'espace. Les quatre astronautes travaillant dans le segment américain de l'ISS ont posé pour une séance photo festive dans le module japonais Kibo, mettant en valeur leur créativité et leur sens de l'humour. Andreas Mogensen, de l'Agence spatiale européenne, a partagé les costumes sur les réseaux sociaux, invitant le public à deviner comment était habillé chaque membre de l'équipage.

Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli de la NASA, qui faisaient partie des quatre astronautes, troqueront leurs costumes ludiques contre des combinaisons spatiales le lendemain (1er novembre), entrant ainsi dans l'histoire en se lançant dans une rare sortie dans l'espace entièrement féminine. La sortie dans l'espace très attendue sera retransmise en direct via NASA Television, à partir de 6h30 HAE (1030hXNUMX GMT).

Bien que le personnel de Space.com ait fait quelques suppositions créatives sur les costumes, le public a été encouragé à apporter sa propre interprétation sur le forum. Voici le détail des costumes :

Jasmin Moghbeli de la NASA portait un costume en forme de boîte étiqueté « pain », avec une photo d'elle et de ses jumelles. Le costume a suscité des spéculations, certains suggérant qu'il représentait son rôle de « soutien de famille » de sa famille ou un clin d'œil ludique à une saveur préférée comme le beurre de cacahuète et la gelée.

Satoshi Furukawa de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) portait un chapeau Luigi, rendant hommage au frère plombier bien-aimé de la franchise Mario de Nintendo. Les aventures de Luigi combattant des créatures émergeant des canalisations d'égout sont devenues emblématiques dans le monde du jeu vidéo.

Loral O'Hara de la NASA a embrassé ses racines du Colorado avec un chapeau sur le thème du Colorado, comportant une image de montagnes aux côtés de la phrase « Go Outside : Never Stop Exploring ». Avec une prochaine sortie dans l'espace, le jeu de mots « sortir » a ajouté une touche ludique, tandis que la connexion avec le Colorado reflétait les souvenirs d'enfance d'O'Hara lorsqu'il explorait les magnifiques montagnes de l'État.

Andreas Mogensen de l'ESA portait un chapeau en aluminium rappelant celui représenté dans le film « Signs » (2002), qui dépeint une invasion extraterrestre à travers des crop circles. Son T-shirt disait « Birds Aren't Real », faisant allusion à un mouvement populaire de la génération Z qui propage avec humour les théories du complot.

L’ISS a une longue tradition de célébration d’Halloween dans l’espace. Les équipages précédents ont pris plaisir à se déguiser et à capturer des moments mémorables au cours de leurs missions. De la poursuite surprise en costume de gorille de l'astronaute de la NASA Scott Kelly en 2016 à l'astronaute de l'ESA Samantha Cristoforetti se déguisant en hôtesse de l'air du film de science-fiction classique « 2001 : l'Odyssée de l'espace » en 2022, la créativité et l'humour sont des éléments essentiels de la vie à bord de l'ISS.

QFP

1. Une célébration d'Halloween est-elle courante sur la Station spatiale internationale ?

Les célébrations d'Halloween sont devenues une tradition parmi les équipages d'astronautes de la Station spatiale internationale, car elles constituent un moyen d'injecter du plaisir et de la fête dans la vie dans l'espace.

2. Pourquoi Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli de la NASA porteront-ils des combinaisons spatiales ?

O'Hara et Moghbeli participeront à une sortie historique entièrement féminine dans l'espace, les obligeant à porter des combinaisons spatiales lorsqu'elles s'aventureront à l'extérieur de la Station spatiale internationale.

3. Comment puis-je regarder la retransmission en direct de la sortie dans l’espace entièrement féminine ?

La sortie dans l'espace entièrement féminine sera retransmise en direct via NASA Television, à partir de 6h30 HAE (1030hXNUMX GMT). Vous pouvez suivre la diffusion sur Space.com via NASA Television.

4. Quels autres costumes créatifs les astronautes ont-ils portés dans le passé ?

Les astronautes ont adopté l'esprit d'Halloween dans l'espace en portant une variété de costumes, dont Elvis, Superman, Dark Vador et même des personnages de films de science-fiction emblématiques comme « 2001 : l'Odyssée de l'espace ». Vous pouvez trouver une collection de ces costumes sur le site Web de Space.com.