La soirée internationale Observe the Moon aura lieu à Bakersfield

La Kern Astronomical Society organise une soirée internationale d'observation de la Lune au Riverwalk Park à Bakersfield le samedi 21 octobre. Cet événement offre à la communauté la possibilité d'observer gratuitement la Lune, Jupiter et Saturne à travers un télescope.

L'événement aura lieu samedi de 7 heures à 10 heures, permettant aux participants d'être témoins de près et personnellement de la beauté de ces corps célestes. Cependant, si vous ne pouvez pas assister à l'événement, la NASA suggère d'autres moyens de célébrer et d'observer la Lune.

Ces alternatives incluent simplement regarder la lune, utiliser un télescope ou des jumelles pour une vue plus rapprochée, capturer de superbes photographies de la lune, se détendre sur votre canapé tout en regardant la lune, explorer sa topographie au toucher, créer et admirer l'art lunaire, écouter sur la lune, faire une excursion virtuelle sur la lune et voir la lune à travers les yeux d'un vaisseau spatial. De plus, observer la Lune tout au long de l’année peut aider à approfondir la compréhension de notre satellite naturel.

Pour des informations et des ressources plus détaillées sur International Observe the Moon Night, vous pouvez visiter le site Web de la NASA.

Sources:

– Société astronomique de Kern

- la NASA

Définitions:

– Télescope : instrument optique utilisé pour observer des objets distants, constitué d'un long tube doté de lentilles et/ou de miroirs qui collectent et focalisent la lumière.

– Jumelles : une paire de petits télescopes montés côte à côte, permettant une vision et une perception de la profondeur améliorées lors de l’observation d’objets distants.

– Topographie : disposition des caractéristiques physiques d'une zone, telles que les montagnes, les rivières et les vallées.

– Vaisseau spatial : véhicule conçu pour voyager ou fonctionner dans l’espace.