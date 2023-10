Rejoignez les festivités lunaires : événement international d'observation de la nuit de la Lune

Chaque année, la NASA organise un événement extraordinaire qui rassemble des personnes du monde entier pour observer la Lune – virtuellement. International Observe the Moon Night est une célébration publique annuelle qui vise à unir les passionnés de la Lune, à promouvoir la science et l'exploration lunaires et à honorer nos liens culturels et personnels avec le compagnon céleste de la Terre.

La beauté de cet événement réside dans son accessibilité. Quelle que soit votre localisation, vous pouvez participer aux festivités lunaires. Vous avez la possibilité d'assister ou d'héberger des événements virtuels ou en personne, ou simplement d'observer la Lune dans le confort de votre foyer. La communauté lunaire mondiale se rassemble via diverses plateformes telles que la page Facebook de l'événement, les réseaux sociaux utilisant #ObserveTheMoon et le groupe International Observe the Moon Night Flickr.

La NASA a défini plusieurs objectifs pour cet événement. Tout d’abord, il s’agit d’une célébration rassemblant des personnes du monde entier partageant une passion pour la Lune. Il vise également à faire connaître les programmes lunaires de la NASA, rendant ainsi la science et l'exploration lunaires plus accessibles au public. De plus, International Observe the Moon Night permet aux individus d'explorer le domaine de la Lune et des sciences spatiales, en utilisant la Lune terrestre comme point de départ pour leur voyage de découverte.

L'événement encourage le partage d'histoires, d'images, d'œuvres d'art et bien plus encore inspirées de la Lune, favorisant ainsi une connexion créative avec notre voisin céleste. En suscitant l’intérêt pour l’observation lunaire, International Observe the Moon Night étend son impact au ciel au sens large et au monde qui nous entoure, inspirant une exploration continue.

Alors à vos agendas ! L'événement International Observe the Moon Night de cette année peut être suivi via la diffusion télévisée de la NASA. Connectez-vous à 7 h HAE / 23 h UTC le 00 octobre 21 et rejoignez la communauté lunaire mondiale dans un voyage enchanteur de découverte et d'appréciation de la Lune.

Sources:

-La mission Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, la division d'exploration du système solaire du Goddard Space Flight Center de la NASA et d'autres organisations de la NASA et d'astronomie.