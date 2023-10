La science derrière le coefficient de diffusion des quarks lourds : exploration du plasma quarks-gluons

Les scientifiques ont réussi à calculer le coefficient de diffusion des quarks lourds, une mesure de la rapidité avec laquelle l'impulsion est transférée d'une soupe fondue de quarks et de gluons aux quarks lourds. Cette percée a été réalisée grâce à certains des superordinateurs les plus puissants au monde. Les calculs ont révélé que le transfert de quantité de mouvement est extrêmement rapide, atteignant les limites fixées par la mécanique quantique. Les interactions entre les quarks et les gluons libérés et les quarks plus lourds sont si fortes et fréquentes qu'elles entraînent efficacement les quarks lourds.

Ces découvertes mettent en lumière les résultats expérimentaux qui montrent que des quarks lourds sont pris dans le flux de matière généré lors des collisions d'ions lourds. Les collisions, qui ont lieu dans des collisionneurs de particules tels que le collisionneur relativiste d'ions lourds et le grand collisionneur de hadrons, créent un état connu sous le nom de plasma quarks-gluons (QGP). L’analyse fournit également des preuves supplémentaires étayant l’hypothèse selon laquelle le QGP est un liquide presque parfait, avec une viscosité incroyablement faible qui se rapproche des limites de la mécanique quantique. La recherche améliore non seulement notre compréhension de ces collisions, mais met également en évidence la collaboration et la coopération entre les théoriciens internationaux et la communauté de recherche en physique nucléaire.

La faible viscosité du QGP peut être comparée à une roche lourde coulant dans un ruisseau. Les interactions intenses entre les quarks libérés et les gluons se traduisent par un libre parcours moyen, ou la distance qu'une particule peut parcourir avant d'interagir avec une autre, qui est extrêmement petite. Cela signifie que les quarks lourds ayant un libre parcours moyen tout aussi petit connaîtront suffisamment d'interactions pour être entraînés par les particules libérées dans le QGP.

Pour calculer le coefficient de diffusion des quarks lourds, les physiciens de la collaboration HotQCD ont utilisé de puissants superordinateurs et utilisé la QCD sur réseau, une technique permettant de résoudre les équations complexes de la chromodynamique quantique. L’équipe a découvert que le coefficient de diffusion des quarks lourds est exceptionnellement élevé, confirmant que le libre parcours moyen des quarks lourds au sein du QGP est effectivement très court. Ces calculs aideront les théoriciens à améliorer les simulations de la manière dont les quarks lourds sont produits au sein du QGP et de la manière dont leurs interactions évoluent à mesure que le QGP subit des changements.

La recherche a été soutenue par le Bureau des sciences du Département de l’énergie, en particulier le Bureau de physique nucléaire, dans le cadre de la collaboration théorique sur la découverte scientifique grâce au calcul avancé (SciDAC) et la théorie des saveurs lourdes (HEFTY). Le financement provenant d'autres sources pour les collaborateurs individuels a également été reconnu. L’étude a utilisé les ressources informatiques du Centre informatique scientifique national de recherche énergétique et les installations de la collaboration USQCD.

Sources:

– https://www.energy.gov/