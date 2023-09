Nouvelle découverte : les premiers humains utilisaient le bois pour construire des structures il y a plus de 476,000 XNUMX ans

By

Des chercheurs de l'Université de Liverpool et de l'Université d'Aberystwyth ont récemment fait une découverte archéologique importante sur le site des chutes de Kalambo en Zambie. Ils ont trouvé un tas de rondins imbriqués datant de 476,000 XNUMX ans, ce qui indique que les premiers humains utilisaient le bois pour construire des structures beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.

Les objets en bois du début de l'âge de pierre sont incroyablement rares dans les archives archéologiques en raison de la décomposition naturelle du bois au fil du temps. Cependant, les conditions uniques d'engorgement du site des chutes de Kalambo ont préservé ces rondins, ce qui en fait la plus ancienne preuve de structures en bois trouvée à ce jour.

Les chercheurs ont également découvert sur le site une cale, un bâton à creuser, une bûche coupée et une branche entaillée. En examinant les marques de coupe sur les restes de bois, ils ont conclu que les premiers humains fabriquaient et assemblaient de grosses bûches, peut-être pour créer des fondations ou des parties d'habitations.

Cette nouvelle découverte remet en question l’hypothèse précédente selon laquelle l’utilisation initiale du bois était limitée à des armes telles que des lances et des bâtons à creuser. Cela suggère que le travail du bois intentionnel existait déjà il y a un demi-million d’années. L'étude, publiée dans la revue Nature, met en lumière les techniques de travail du bois et les capacités des premiers humains au Paléolithique.

Les bûches préservées présentent également un style de travail du bois que l'on ne retrouve nulle part ailleurs en Afrique ou en Eurasie à la même époque, ce qui rend cette découverte encore plus unique. Les rondins imbriqués fournissent des informations précieuses sur les pratiques de construction des premiers humains et sur leur utilisation du bois comme matériau de construction.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à des études plus approfondies sur les premières civilisations humaines et leurs pratiques architecturales. Cela ajoute à notre compréhension de l’ingéniosité et de l’ingéniosité des premiers humains dans l’utilisation de matériaux naturels à des fins de construction.

Sources:

– Université de Liverpool

– Université d’Aberystwyth

– Revue nature

L’ADN du tigre de Tasmanie dévoilé grâce à l’analyse de l’ARN, développant ainsi la recherche génétique

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans le domaine de la paléogénomique en extrayant et en analysant avec succès l’acide ribonucléique (ARN) d’un spécimen préservé de tigre de Tasmanie âgé de 130 ans. C’est la première fois que de l’ARN est obtenu à partir d’une espèce disparue, ce qui marque une étape importante dans la recherche génétique.

La paléogénomique se concentre sur l'étude du matériel génétique des espèces anciennes et disparues afin de comprendre leur évolution, les changements de population et leurs rôles écologiques. Bien que le séquençage de l'ADN ait été un outil précieux dans ce domaine, il présente des limites dans la fourniture d'informations détaillées sur la dynamique et la régulation de l'expression des gènes.

L’ARN, quant à lui, est impliqué dans l’expression des gènes et peut fournir des informations spécifiques sur l’activité des gènes spécifiques à un tissu. En analysant l'ARN extrait des tissus musculaires et cutanés du tigre de Tasmanie, les chercheurs ont obtenu des informations précieuses sur son activité génétique, telles que les types musculaires et les caractéristiques liées au sang.

En outre, l’étude a amélioré l’annotation du génome du tigre de Tasmanie, en identifiant de nouveaux éléments génétiques et microARN jusqu’alors inconnus. L’analyse a également révélé la présence d’anciens virus à ARN dans les tissus, offrant ainsi des informations potentielles sur l’évolution des virus au fil du temps.

Cette étude révolutionnaire permet non seulement de mieux comprendre la dynamique génétique d’une espèce disparue, mais ouvre également des perspectives passionnantes pour de nouvelles recherches dans le domaine de la paléogénomique. En révélant les informations génétiques stockées dans l’ARN, les scientifiques peuvent élargir nos connaissances sur la vie ancienne et ses complexités génétiques.

La source:

– Revue de recherche sur le génome

Des scientifiques créent de la soie d'araignée solide et durable à l'aide de vers à soie génétiquement modifiés

Des chercheurs de l'université chinoise de Donghua ont développé un nouveau type de soie d'araignée qui est nettement plus solide et plus résistante que les matériaux traditionnels comme le Kevlar. Les scientifiques ont réalisé cette percée en utilisant des vers à soie génétiquement modifiés pour produire la soie d'araignée.

La soie d'araignée est connue pour sa résistance et sa durabilité exceptionnelles, mais s'est avérée difficile à reproduire commercialement. En combinant les propriétés des fibres de soie et de polyamide, les scientifiques ont créé des fibres de soie d'araignée à la fois solides et résistantes.

L’objectif était de produire des fibres respectueuses de l’environnement et faciles à fabriquer. Les fibres synthétiques comme le nylon et le Kevlar sont solides mais pas naturelles. L’utilisation de vers à soie génétiquement modifiés a permis aux chercheurs de reproduire les propriétés naturelles de la soie d’araignée de manière rentable et évolutive.

Cette nouvelle invention a le potentiel de révolutionner diverses industries, notamment le textile et le matériel chirurgical. Les fibres de soie d’araignée, hautement durables et durables, pourraient remplacer les matériaux synthétiques, offrant ainsi une alternative plus respectueuse de l’environnement.

De nouveaux développements dans la commercialisation de la soie d’araignée pourraient avoir des applications généralisées et avoir un impact sur plusieurs secteurs, promouvant une approche plus durable et plus respectueuse de l’environnement en matière de production de matériaux.

La source:

– Journal de matière

Une étude révèle une voie neuronale dans le cerveau des mères qui répond aux cris du nourrisson

Une étude récente menée par des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de New York met en lumière le chemin neuronal dans le cerveau des mères qui répond aux cris du nourrisson. Les résultats révèlent qu'une voie neuronale spécifique transmet les signaux auditifs des cris du nourrisson aux neurones responsables de la production d'ocytocine dans le cerveau de la mère.

L'ocytocine joue un rôle crucial dans les processus maternels comme l'accouchement et l'allaitement. L'étude, menée sur des souris mères et leurs bébés, a exploré l'activation de la voie neuronale impliquée dans la libération d'ocytocine en réponse aux cris du nourrisson.

La recherche a utilisé des enregistrements électrophysiologiques et des techniques de photométrie pour mesurer les signaux neuronaux chez les souris. L’étude a révélé que la voie neuronale de l’ocytocine était spécifiquement déclenchée par les cris des bébés, démontrant une réponse unique par rapport aux autres sons.

Cette voie neuronale agit comme un interrupteur, contrôlant la libération d'ocytocine et influençant le comportement de la mère lorsqu'elle entend son bébé pleurer. L'étude montre comment les signaux sensoriels du bébé sont intégrés dans le cerveau de la mère, garantissant ainsi des réponses appropriées pour une parentalité efficace.

Comprendre les mécanismes neuronaux à l'origine des réponses maternelles aux cris du nourrisson peut donner un aperçu de la nature complexe des liens et des soins. Les résultats de l'étude contribuent à notre compréhension de la relation complexe entre la fonction cérébrale, le comportement et les instincts maternels.

La source:

– Revue nature