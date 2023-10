L'impact de l'acidification et du réchauffement des océans sur les copépodes arctiques

La région arctique connaît actuellement des changements rapides et importants, avec une acidification et un réchauffement qui se produisent à des rythmes alarmants. Ces transformations suscitent des inquiétudes quant à la résilience des communautés marines face à de tels changements environnementaux. Le zooplancton marin, en particulier les copépodes calanoïdes, joue un rôle crucial dans le réseau trophique arctique. Cependant, les variations des conditions environnementales peuvent perturber les populations de zooplancton, entraînant des conséquences néfastes sur l’ensemble de l’écosystème.

Des recherches récentes se sont concentrées sur la compréhension de la sensibilité des premiers stades de vie des copépodes aux facteurs de stress environnementaux, car ils représentent un goulot d'étranglement critique dans le cycle de vie des copépodes. Une étude menée par Espinel-Velasco et al. (2023) ont exploré les réponses de nauplii de Calanus hyperboreus âgés de 4 jours à l'acidification (pH 7.5 et 8.1) et au réchauffement (0 et 3 °C), à la fois individuellement et en combinaison.

L'étude a révélé que le taux de respiration des nauplii augmentait considérablement lorsqu'ils étaient soumis à une combinaison d'acidification et de réchauffement. Étonnamment, l’exposition individuelle à ces facteurs de stress n’a pas produit le même effet. Étonnamment, les chercheurs n’ont trouvé aucune différence notable dans la teneur en lipides et la composition en acides gras des nauplii entre les différents traitements expérimentaux. Des esters de cire, représentant environ 75 % des réserves lipidiques, et de grandes quantités d'acides gras à longue chaîne 20 : 1 et 22 : 1, essentiels à la reproduction des copépodes, ont été détectés dans tous les traitements.

En mettant en évidence la sensibilité des nauplii aux effets combinés de l’acidification et du réchauffement, cette étude s’aligne sur un nombre croissant de preuves issues de recherches connexes. Il met en lumière les implications potentielles du changement global pour les populations de copépodes de l'Arctique et souligne l'importance de comprendre les réponses des premiers stades de la vie aux facteurs de stress environnementaux.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le zooplancton ?

R : Le zooplancton fait référence à de petits organismes, souvent microscopiques, qui dérivent dans l'océan ou dans d'autres plans d'eau et qui constituent l'une des principales sources de nourriture pour de nombreuses espèces marines.

Q : Quel est le rôle des copépodes dans la chaîne alimentaire de l’Arctique ?

R : Les copépodes, en particulier les copépodes calanoïdes comme Calanus hyperboreus, sont un élément crucial du réseau trophique de l'Arctique. Ils constituent un lien vital entre les producteurs primaires (tels que le phytoplancton) et les niveaux trophiques supérieurs, agissant comme source de nourriture pour diverses espèces marines.

Q : Qu’est-ce que l’acidification ?

R : L'acidification fait référence au processus d'augmentation de l'acidité (diminution du pH) dans l'eau de mer en raison de l'absorption du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Cela se produit en raison des activités humaines, telles que la combustion de combustibles fossiles.

Q : Comment le réchauffement affecte-t-il les écosystèmes marins ?

R : Le réchauffement des océans peut avoir divers impacts sur les écosystèmes marins, notamment des changements dans la répartition des espèces, des cycles de reproduction altérés et des perturbations potentielles de l'équilibre délicat des réseaux alimentaires.

Source : Frontières des sciences marines, DOI : 10.3389/fmars.2023.1240673