Comprendre le comportement des électrons dans les liquides à l'aide de champs laser intenses

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans l'étude du comportement des électrons dans les liquides grâce à des champs laser intenses. En utilisant cette technique, ils ont pu identifier un spectre unique d’harmoniques élevées et mesurer le libre parcours moyen des électrons dans les liquides. Ces recherches mettent en lumière la dynamique ultrarapide des électrons dans les liquides et apportent de nouvelles informations sur leur comportement.

La génération de hautes harmoniques (HHG) est une technique bien connue qui utilise des champs laser intenses pour générer des photons de haute énergie. Il a été largement utilisé dans divers domaines scientifiques pour étudier le mouvement électronique et les réactions chimiques. Cependant, les HHG dans les liquides ont été relativement inexplorés par rapport aux gaz et aux solides.

L'équipe de recherche internationale de l'Institut Max Planck pour la structure et la dynamique de la matière (MPSD) à Hambourg, en Allemagne, et de l'ETH Zurich en Suisse a développé un appareil unique pour étudier l'interaction entre les liquides et les lasers intenses. Ils ont découvert que le spectre des harmoniques élevées dans les liquides se comporte différemment de celui des gaz et des solides.

Les chercheurs ont découvert que l'énergie photonique maximale obtenue grâce au HHG dans les liquides est indépendante de la longueur d'onde du laser. Ils ont identifié le libre parcours moyen effectif des électrons comme le facteur crucial qui limite l’énergie des photons. Ce libre parcours moyen représente la distance moyenne qu’un électron peut parcourir avant d’entrer en collision avec une autre particule.

En combinant les résultats expérimentaux et théoriques, les scientifiques ont non seulement identifié le facteur clé déterminant l’énergie maximale des photons, mais ont également réalisé la première expérience de spectroscopie à hautes harmoniques dans des liquides. Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités pour étudier la dynamique des électrons dans les liquides et constituent un outil précieux pour comprendre leur comportement.

Cette étude, publiée dans Nature Physics, marque une étape importante dans le domaine de la dynamique électronique dans les liquides. Cela améliore non seulement notre compréhension du comportement des liquides sous des champs laser intenses, mais ouvre également la voie à de futures recherches dans ce domaine. Des recherches plus approfondies utilisant cet outil spectroscopique contribueront à découvrir la dynamique complexe des électrons dans les liquides.

