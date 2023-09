Intégration de matériaux 2D pour la photonique sur puce

L’intégration de fonctions optiques non linéaires dans l’optique intégrée a suscité un enthousiasme considérable au sein de la communauté scientifique. Cela a ouvert des possibilités pour le développement de dispositifs optiques non linéaires entièrement intégrés avec diverses applications en spectroscopie sur puce, calculs quantiques, communications de données, biodétection, etc. Dans une étude récente publiée dans Light: Advanced Manufacturing, une équipe de scientifiques dirigée par les professeurs Vincent Pelgrin et Zhipei Sun s'est penchée sur le potentiel des structures d'intégration photonique hybrides.

La photonique sur silicium, grâce à sa compatibilité avec les processus CMOS et son faible coût, a retenu l'attention pour l'intégration de différentes fonctions actives. Cependant, l’exploitation des processus optiques non linéaires en photonique sur silicium présente des défis, tels que de faibles réponses non linéaires et l’absorption de deux photons. Des matériaux comme le nitrure de silicium (SiN) ont donné des résultats prometteurs, mais ils nécessitent toujours une puissance de pompe importante pour des processus non linéaires efficaces.

Une approche alternative consiste à introduire des matériaux hautement non linéaires sur les plates-formes sur puce. Les matériaux en couches bidimensionnels (2D), tels que le graphène, les dichalcogénures de métaux de transition (TMD) et le BP, ont été identifiés comme très prometteurs en raison de leur forte susceptibilité de troisième ordre. Le concept d'intégration hybride consiste à incorporer ces matériaux 2D dans des plates-formes d'intégration existantes pour améliorer les performances non linéaires globales des guides d'ondes.

Cependant, l’intégration de matériaux 2D pose son propre ensemble de défis, car ces matériaux ne sont pas encore entièrement compris. L’impact de leur ajout aux structures intégrées doit être soigneusement étudié. L'examen réalisé par Pelgrin, Sun et leur équipe fournit un aperçu complet des progrès récents dans le domaine, offrant un contexte théorique, des étapes de modélisation, de conception et de caractérisation pour l'intégration hybride de matériaux 2D. Cette revue vise à servir de guide pour les recherches futures en photonique non linéaire intégrée, en surmontant les obstacles et en faisant progresser le domaine.

En conclusion, l’intégration de matériaux 2D hautement non linéaires est très prometteuse pour la photonique sur puce. En exploitant les propriétés uniques de ces matériaux, il est possible d’améliorer les performances des dispositifs optiques intégrés et d’ouvrir la voie à diverses applications dans le domaine de la photonique.

Source : Vincent Pelgrin et al. "Intégration hybride de matériaux 2D pour la photonique non linéaire sur puce." Lumière : Fabrication avancée (2023).

Citation : Intégration de matériaux 2D pour la photonique sur puce (2023 septembre 28) récupéré le 28 septembre 2023 sur [article source].