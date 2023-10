L'IA crée un robot capable de marcher dans le monde réel

Une équipe de chercheurs de l’Université Northwestern de Chicago a réalisé une avancée majeure en développant un robot piloté par l’IA, capable de concevoir intelligemment des robots à partir de zéro. Le robot, bien que petit et déformé, représente le premier pas vers une nouvelle ère d’outils conçus par l’IA. En compressant des milliards d’années d’évolution en secondes, le nouvel algorithme permet au système de concevoir un robot capable de marcher sur une surface plane en quelques secondes seulement.

Ce qui distingue ce programme d’IA, c’est son efficacité. Contrairement à d’autres systèmes d’IA qui nécessitent des superordinateurs énergivores et de grands ensembles de données, ce programme fonctionne sur un ordinateur personnel léger et a la capacité de concevoir de nouvelles structures à partir de zéro. Cela ne se limite pas à imiter des œuvres humaines passées, mais peut générer de nouvelles idées et conceptions.

Pour tester le système, les chercheurs l'ont poussé à concevoir un robot capable de marcher sur terre. À chaque itération, le programme a analysé sa conception, identifié les défauts et mis à jour sa structure. Après seulement neuf essais, il a réussi à générer un robot capable de marcher à la moitié de la vitesse d'un pas humain moyen.

Les chercheurs estiment que cette avancée présente un vaste potentiel pour l’avenir de l’IA et de la vie artificielle. En supprimant le bandeau de l’évolution, ils ont réduit en un instant des milliards d’années d’essais et d’erreurs, ouvrant la voie à la naissance de nouveaux organismes créés par l’IA.

Il convient de noter que l’IA a étonnamment proposé la même solution pour marcher que la nature : les jambes. Cependant, l’IA a adopté une approche différente, aboutissant à un robot à trois pattes, des ailerons arrière et une face plate. Si certains peuvent percevoir ce robot comme un gadget inutile, les chercheurs y voient la naissance d’un tout nouvel organisme.

L'étude a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences et a été dirigée par le professeur Sam Kriegman de la McCormick School of Engineering de Northwestern, en collaboration avec des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et de l'Université du Vermont.

Sources : « Conception automatique efficace de robots » (Actes de l'Académie nationale des sciences)