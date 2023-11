Le pouvoir des petits pas : la collecte de fonds créative d'Isaac Roulston et Farrah

Isaac Roulston, un garçon de huit ans de Newtowncunningham dans le comté de Donegal, est né avec l'achondroplasie, la forme de nanisme la plus courante. Inspirés par la prochaine convention Little People of Ireland (LPI), Isaac et sa cousine Farrah se sont lancés dans une mission visant à collecter des fonds pour l'association caritative. Leur approche innovante ? Une tombola avec comme grand prix un généreux panier. Ils ne savaient pas que leur petite idée aurait un grand impact.

La réponse à leur collecte de fonds a été immense et réconfortante pour la famille d'Isaac. Le succès du tirage au sort a non seulement permis de récolter des fonds substantiels pour LPI, mais a également contribué à faire connaître le nanisme et le travail précieux accompli par l'organisme de bienfaisance. Tout au long du mois d'octobre, mois de sensibilisation au nanisme, les gens ont exprimé leur curiosité à l'égard du Petit Peuple d'Irlande et de la manière dont ils soutiennent des individus comme Isaac et sa famille.

Créée en 1998, Little People of Ireland est une organisation caritative nationale dédiée au soutien des personnes atteintes de nanisme et de leurs familles. En plus de fournir des informations et un soutien, l’organisation vise à sensibiliser et à faire comprendre les conditions associées. Leur aide s'étend à la fourniture de conseils sur les questions environnementales, éducatives et professionnelles, tout en célébrant également les contributions des petites personnes à la diversité sociale.

Pour la famille Roulston, LPI a été une bouée de sauvetage. Le congrès annuel, rendu possible par l'organisme de bienfaisance, permet à Isaac de rencontrer d'autres personnes vivant dans des conditions similaires, favorisant ainsi de nouvelles amitiés et un sentiment d'appartenance. De plus, l’organisation met en relation des parents confrontés à des défis similaires, leur fournissant le soutien et les conseils indispensables.

En plus du soutien émotionnel, LPI offre des ressources précieuses concernant les problèmes de santé qui accompagnent souvent de telles conditions. Ces conseils sont cruciaux pour les familles comme les Roulston, qui bénéficient grandement de l'expertise et des connaissances de l'organisation.

Isaac, vivant avec ses parents et ses trois sœurs à Newtowncunningham, mène une vie remarquable malgré son état. Il maintient une attitude résolument positive et saisit chaque opportunité qui se présente à lui. Qu'il s'agisse de travailler à la ferme avec son père ou de se plonger dans l'école, la détermination et la joie de vivre d'Isaac transparaissent. Pour lui, être petit n’est qu’une caractéristique et jamais un obstacle.

Le succès de la collecte de fonds d'Isaac et Farrah met non seulement en valeur leur créativité et leur dévouement, mais démontre également l'impact extraordinaire que de petits pas peuvent avoir. Grâce à leur tirage au sort, ils ont illustré le pouvoir des communautés qui se rassemblent pour soutenir une cause importante. La réponse massive témoigne de la gentillesse et de la compassion qui existent dans notre société.