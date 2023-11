Percer les secrets des biofilms bactériens et des communautés microbiennes

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l’Université de Yale, de l’Université d’État de Pennsylvanie et du Massachusetts Institute of Technology a mis en lumière le monde complexe des biofilms bactériens et des communautés microbiennes. Ces cités bactériennes minuscules et complexes existent sur des surfaces non biologiques et jouent un rôle important dans divers processus biologiques.

L'étude, publiée dans la revue Nature Physics, s'est concentrée sur le biofilm créé par Vibrio cholerae, la bactérie responsable du choléra. Grâce à leurs recherches, les scientifiques ont découvert que la fermeté de la surface sur laquelle se forme le biofilm influence considérablement sa structure et sa croissance. Des défauts dans la surface ont perturbé la formation des bactéries dans leurs structures parallèles ordonnées habituelles.

De plus, les chercheurs ont découvert que l’interaction entre le biofilm et les surfaces non biologiques restreint la trajectoire de croissance cellulaire. Cette compréhension du comportement des biofilms bactériens pourrait avoir des implications pour comprendre comment les organismes se développent en tant que « matière active », terme utilisé dans le domaine de la physique de la matière condensée. Cela pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles techniques d’ingénierie pour manipuler les collectifs de cellules.

Le chercheur principal Jing Yan, professeur adjoint de biologie moléculaire, cellulaire et du développement à Yale, a exprimé son enthousiasme quant aux applications potentielles de leurs découvertes. Cependant, au lieu de la citer directement, on peut dire que l’étude pourrait fournir des informations précieuses qui pourraient révolutionner notre compréhension des modèles de croissance biologique et conduire à de nouvelles approches dans l’ingénierie des communautés cellulaires.

QFP

Qu'est-ce qu'un biofilm ?

Un biofilm est une communauté de micro-organismes, tels que des bactéries, qui s'attachent à une surface non biologique et coopèrent et entrent en compétition pour construire une structure complexe.

Quelle est l’importance des biofilms bactériens ?

Les biofilms bactériens jouent un rôle crucial dans divers processus biologiques, notamment le développement de maladies, le recyclage des nutriments et l'adaptation à l'environnement.

Quel est l’impact de la fermeté d’une surface sur les biofilms bactériens ?

La fermeté d'une surface influence la structure et la croissance des biofilms bactériens. Les défauts de surface peuvent perturber la formation de structures ordonnées, tandis que l’interaction avec des surfaces non biologiques peut restreindre la trajectoire de croissance cellulaire.

Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

Cette recherche pourrait améliorer notre compréhension de la façon dont les organismes grandissent et se développent en tant que « matière active ». Cela pourrait également conduire à de nouvelles méthodes d’ingénierie des collectifs cellulaires et de manipulation des biofilms bactériens à diverses fins.

Source : Yale News+DOI