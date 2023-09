Aperçu de la biodiversité des annélides dans la zone Clarion-Clipperton

By

Une étude récente a fourni de nouvelles informations sur la biodiversité des annélides dans la zone Clarion-Clipperton (CCZ), la plus grande région d'exploration minérale des grands fonds marins au monde. Les annélides, qui comprennent les vers, constituent l'un des plus grands groupes de macroinvertébrés trouvés dans la boue recouvrant le fond marin de la CCZ.

Les chercheurs de l'Université de Göteborg et du Musée d'histoire naturelle de Londres ont utilisé une combinaison d'approches morphologiques traditionnelles et de techniques moléculaires modernes pour identifier plus de 300 espèces d'annélides dans la ZCC. Cela comprend 129 espèces réparties dans 22 familles d’annélides, dont beaucoup sont considérées comme nouvelles pour la science.

Comprendre la biodiversité de la ZCC est important pour éclairer la protection de ces écosystèmes uniques, d’autant plus que des opérations minières commerciales en haute mer dans la région pourraient être imminentes. La taxonomie, la classification des organismes, est cruciale pour cette compréhension. Malheureusement, les annélides à corps mou sont souvent endommagés lors de la collecte, ce qui limite les approches morphologiques traditionnelles. C’est pourquoi les techniques d’ADN sont de plus en plus utilisées pour compléter l’identification morphologique.

Les chercheurs ont déployé des efforts considérables pour publier et partager leurs données sur les annélides au profit de la communauté scientifique au sens large et des parties prenantes impliquées dans la prise de décision concernant l’exploitation minière en haute mer. Leur liste de contrôle des annélides CCZ, bien qu'encore partielle, constitue une étape importante vers la création de guides de terrain pour la faune de la région.

Alors que l’Autorité internationale des fonds marins étudie les applications minières de la ZCC, l’utilisation de données biologiques pour la gestion environnementale est devenue plus cruciale que jamais. Cette étude contribue à combler le manque de connaissances sur la biodiversité de la ZCC et souligne la nécessité de recherches supplémentaires et de mesures de protection dans ces habitats uniques des grands fonds marins.

