Aperçu des avancées et des applications des matériaux 2D

Cet article met en lumière l'étude récente menée par Roman Engel-Herbert, directeur du Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), et Joao Marcelo J. Lopes, chercheur principal au PDI, sur le domaine des matériaux en couches bidimensionnels ( 2DLM). Leur revue, intitulée « Progrès récents dans la théorie, la synthèse, les propriétés et les applications des matériaux 2D », est publiée dans ACS Nano. Les auteurs fournissent des informations précieuses sur les tendances actuelles et les perspectives d'avenir concernant la synthèse et les propriétés de ces matériaux.

La revue s'inspire du 9e atelier annuel Graphene and Beyond qui s'est tenu en 2022. Elle intègre également les travaux récents du PDI sur la croissance d'hétérostructures magnétiques de haute qualité à l'aide de méthodes épitaxiales. Un large éventail de sujets est abordé dans la revue, notamment la théorie, la synthèse et le traitement, les propriétés des matériaux, l'intégration des matériaux, l'étude des dispositifs et les hétérostructures 2D tordues.

Certains des sujets fondamentaux abordés dans la revue incluent la modélisation des défauts et des intercalants, en se concentrant sur les voies de formation et les fonctionnalités stratégiques. Le rôle de l’apprentissage automatique dans la synthèse et la détection est également souligné. La revue met l’accent sur les développements importants dans la synthèse, le traitement et la caractérisation de divers matériaux 2D. De plus, il explore les propriétés optiques et phononiques de ces matériaux, contrôlées par l’inhomogénéité des matériaux, l’imagerie multidimensionnelle, la biodétection et l’analyse de l’apprentissage automatique.

Le concept d'hétérostructures multidimensionnelles utilisant des blocs de construction 2D pour les dispositifs logiques et de mémoire de nouvelle génération est introduit. Les auteurs approfondissent également l’importance des homojonctions d’angle de torsion dans le transport quantique et proposent des perspectives futures pour le domaine du 2DLM.

Les auteurs qui ont contribué à l'étude comprennent des experts de divers instituts américains et institutions internationales telles que l'Université d'Innsbruck. Cette collaboration garantit une perspective complète et globale sur les avancées et les applications des matériaux 2D.

Dans l’ensemble, l’analyse d’Engel-Herbert et Lopes fournit un aperçu complet de l’état actuel du domaine et présente des perspectives passionnantes pour l’avenir des matériaux 2D.

