Vivre comme un astronaute analogique en Antarctique

En novembre 2022, Tara Sweeney s'est lancée dans une expédition de recherche sur le glacier Thwaites, dans l'Antarctique occidental. Alors que son objectif principal était d'étudier la géologie du glacier et la fonte des glaces, Sweeney ne pouvait s'empêcher de se rappeler ce que l'on peut ressentir en tant qu'exploratrice de l'espace. En tant qu'ancien officier de l'Armée de l'Air et actuelle doctorante en géologie lunaire, elle a ressenti la similitude entre les expéditions en Antarctique et les missions spatiales.

Depuis des années, les scientifiques spatiaux étudient les expériences des personnes vivant dans des environnements extrêmes comme l’Antarctique afin de mieux comprendre les défis et les conditions auxquels les astronautes pourraient être confrontés sur d’autres planètes. Ces expéditions polaires constituent un analogue précieux pour l’exploration spatiale, offrant un aperçu des aspects physiologiques et psychologiques des missions de longue durée.

Au cours de son séjour de 16 jours sur le glacier Thwaites, Sweeney et son équipe ont vécu sous des tentes et ont bravé des conditions météorologiques difficiles. Ils ont affronté des tempêtes et des blizzards, passant des jours coincés dans leurs tentes. Sweeney s'est même retrouvée prise dans un voile blanc, comparant l'expérience à être à l'intérieur d'une balle de ping-pong. Malgré les défis, elle a ressenti un sentiment de concentration et d'enthousiasme qu'elle n'avait pas connu sur son continent natal.

La participation à la conférence des astronautes analogiques 2023 en mai a fourni à Sweeney une occasion unique d'explorer davantage l'expérience des astronautes analogiques. La conférence a réuni des individus qui simulent des voyages spatiaux à long terme sur Terre. Organisé à Biosphère 2, un habitat autonome dans le désert de l'Arizona, l'événement visait à comprendre la viabilité de la création d'environnements habitables sur des planètes hostiles.

Le voyage de Sweeney au glacier Thwaites et sa participation à la conférence Analog Astronaut mettent en évidence le lien entre les explorations polaires et les missions spatiales. Ces expériences offrent des informations précieuses sur les défis physiques et mentaux que pourraient rencontrer les astronautes lors de futures missions sur la Lune, sur Mars et au-delà.

