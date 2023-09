La mystérieuse résurgence du virus mortel Nipah au Kerala, en Inde

Dans un hôpital de Kozhikode, au Kerala, le spécialiste des soins intensifs Anoop Kumar était confronté à une situation déroutante. Quatre membres de la même famille avaient été admis à son hôpital avec des symptômes similaires de fièvre, de toux et de syndrome grippal. En fouillant dans les antécédents médicaux de la famille, ils ont découvert que le père des deux jeunes frères et sœurs était récemment décédé avec des symptômes similaires. L’équipe a rapidement fait le lien avec le virus mortel Nipah.

Identifié pour la première fois au Kerala en mai 2018, le virus Nipah est un virus zoonotique qui se transmettrait des chauves-souris aux humains. Le taux de mortalité est élevé, allant de 40 à 75 pour cent. Lors de l’épidémie de 2018, 18 personnes ont été infectées et 17 sont décédées. Il n’existe aucun traitement ni vaccin autorisé contre Nipah, ce qui rend une identification et un confinement rapides cruciaux.

L'équipe de l'hôpital a isolé les patients et envoyé des échantillons pour tests. Trois des patients, dont le fils et le frère du père décédé, ont été testés positifs au Nipah. Un autre patient non apparenté présentant des symptômes similaires a également été testé positif. Le cas initial du père décédé, Mohammed Ali, a été identifié comme le cas le plus précoce de cette épidémie, mais il pourrait y avoir d'autres cas non identifiés en raison de la période d'incubation du virus de 14 à 21 jours.

La confirmation de Nipah a déclenché une réponse rapide de la part des autorités de santé publique du Kerala. Des mesures ont été mises en place pour contenir l’épidémie et empêcher sa propagation. Compte tenu des effets potentiellement catastrophiques d’une propagation du virus, la détection précoce et l’isolement des cas sont primordiaux.

Nipah se transmet par contact direct avec des animaux infectés, tels que des chauves-souris ou des porcs, ou par la consommation d'aliments ou d'eau contaminés. Un contact étroit avec des personnes infectées peut également les exposer au virus. Le Kerala a été témoin de plusieurs épidémies de Nipah et les efforts de surveillance se poursuivent.

Cette récente résurgence du virus Nipah rappelle la menace persistante que représentent les maladies zoonotiques et la nécessité d’une surveillance rigoureuse, d’une identification rapide et de stratégies de confinement efficaces.

