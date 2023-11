Un nouveau système de récupération assure la préservation des données pour le télescope à ballon à super pression

By

Les chercheurs ont réalisé une avancée significative dans la sauvegarde des données précieuses collectées par le télescope d'imagerie à ballon à super pression (SuperBIT). Lancé par la NASA plus tôt cette année depuis l'aéroport de Wānaka en Nouvelle-Zélande, le télescope, suspendu sous un ballon rempli d'hélium de la taille d'un stade sportif, a fait plus de 5.5 fois le tour du monde, fournissant aux chercheurs des observations approfondies.

Malheureusement, lors de son atterrissage dans le sud de l'Argentine, le télescope a subi des dommages importants. Cependant, grâce à un nouveau système de récupération, les scientifiques ont pu récupérer les données cruciales collectées au cours de la mission. Ce système de récupération s'est avéré non seulement efficace mais également essentiel au succès global de la mission.

Ellen Sirks, développeur principal, a déclaré : « Notre télescope a atteint un point où il a été complètement détruit, entraînant la perte des communications à large bande passante. Le système de récupération de données a joué un rôle essentiel pour assurer le succès de la mission.

En mettant en œuvre ce système de récupération innovant, l’équipe de recherche a surmonté un défi important consistant à préserver les données provenant d’emplacements éloignés et vulnérables. Le système est conçu pour stocker et transmettre en toute sécurité les données collectées, même dans des circonstances compromettantes.

La percée dans la préservation des données constitue une avancée majeure dans la recherche en astrophysique. Il fournit aux scientifiques des informations précieuses sur la vaste étendue de l’espace et leur permet d’améliorer leur compréhension des corps célestes.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le télescope d'imagerie à ballon à super pression (SuperBIT) ?

R : Le SuperBIT est un télescope lancé par la NASA qui utilise un ballon rempli d'hélium pour flotter à haute altitude dans l'atmosphère terrestre, permettant ainsi des observations prolongées.

Q : Comment les données ont-elles été préservées après des dommages au télescope ?

R : Les scientifiques ont mis en place un nouveau système de récupération qui garantit que les données collectées par le télescope puissent être récupérées même après leur destruction lors de l'atterrissage.

Q : Pourquoi la préservation des données est-elle importante pour la recherche en astrophysique ?

R : La préservation des données collectées dans des endroits éloignés et vulnérables permet aux scientifiques d’approfondir leurs connaissances et leur compréhension des corps célestes et de l’univers. Il contribue aux progrès de la recherche en astrophysique.