Une nouvelle technologie exploite le froid cosmique pour refroidir les bâtiments sans électricité

Des chercheurs de l’Université du Maryland ont développé une technologie innovante qui permet de refroidir les bâtiments sans utiliser d’électricité. Le revêtement de verre microporeux, connu sous le nom de « verre rafraîchissant », peut abaisser la température intérieure jusqu'à 3.5 degrés Celsius à midi. Cette technologie révolutionnaire reflète jusqu’à 99 % du rayonnement solaire, empêchant les bâtiments d’absorber la chaleur. De plus, il émet de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge à ondes longues dans le vaste froid de l’espace, utilisant efficacement les températures extrêmement basses qui y sont trouvées.

Le concept, connu sous le nom de « refroidissement radiatif », tire parti de la fenêtre de transparence atmosphérique, une partie du spectre électromagnétique qui permet à la chaleur de s'échapper dans l'espace sans affecter la température globale de l'atmosphère. Le revêtement utilise ce phénomène pour transférer une grande quantité de chaleur dans le froid de l’espace, agissant ainsi comme un dissipateur thermique pour les bâtiments.

Contrairement aux précédentes tentatives de revêtements refroidissants, ce nouveau verre est écologiquement stable et durable. Il peut résister à l’exposition à l’eau, aux rayons UV, à la saleté et même aux flammes, ce qui le rend adapté à une variété de surfaces comme le carrelage, la brique et le métal. La nature polyvalente de la technologie la rend hautement évolutive et adoptable pour une utilisation généralisée.

Le développement de ce verre réfrigérant s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à réduire la consommation d’énergie et à lutter contre le changement climatique. En réduisant le besoin de climatisation, la technologie a le potentiel de réduire considérablement la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. « Ce « verre refroidissant » est plus qu'un nouveau matériau : c'est un élément clé de la solution au changement climatique », déclare Liangbing Hu, professeur distingué à l'université, qui dirige l'équipe de recherche. « Cela montre comment les nouvelles technologies peuvent nous aider à construire un monde plus frais et plus vert. »

Les chercheurs se concentrent actuellement sur les tests et les applications pratiques de leur verre de refroidissement. Ils ont également créé une start-up, CeraCool, pour faciliter la mise à l’échelle et la commercialisation de la technologie. Avec son potentiel à révolutionner les méthodes de refroidissement, cette technologie innovante pourrait avoir un impact significatif sur l’efficacité énergétique et la durabilité à l’avenir.

Questions fréquentes

1. Comment fonctionne le verre de refroidissement ?

Le verre refroidissant fonctionne en réfléchissant jusqu'à 99 % du rayonnement solaire, empêchant ainsi les bâtiments d'absorber la chaleur. Il émet également de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge à ondes longues dans l’espace, utilisant les températures extrêmement froides qui s’y trouvent pour refroidir les matériaux situés sous le verre.

2. Le verre de refroidissement peut-il résister à des conditions difficiles ?

Oui, le verre réfrigérant est écologique et durable. Il peut résister à l’exposition à l’eau, aux rayons UV, à la saleté et même aux flammes. Il a été conçu pour supporter des températures allant jusqu'à 1,000 XNUMX°C.

3. Sur quelles surfaces le verre de refroidissement peut-il être appliqué ?

Le verre de refroidissement peut être appliqué sur diverses surfaces, notamment le carrelage, la brique et le métal. Cette polyvalence le rend hautement évolutif et adoptable pour une utilisation généralisée.

4. Comment la technologie contribue-t-elle à la durabilité environnementale ?

En réduisant le besoin de climatisation, la technologie peut réduire considérablement la consommation d’énergie et l’empreinte carbone. Il s’inscrit dans le cadre des efforts mondiaux visant à réduire la consommation d’énergie et à lutter contre le changement climatique.