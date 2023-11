Une nouvelle étude révèle la détection potentielle de molécules de purine dans l’espace

By

Une étude scientifique récente a dévoilé une découverte passionnante qui pourrait avoir des implications significatives sur notre compréhension de l’univers et du potentiel de vie extraterrestre. L’étude se concentre sur les bases nucléiques puriques, l’adénine et la guanine, des molécules organiques complexes essentielles à la vie telle que nous la connaissons.

Bien que ces bases nucléiques puriques soient abondantes sur Terre, les scientifiques ne les ont pas encore détectées dans les observations d’environnements astronomiques. Cependant, cette nouvelle recherche adopte une approche révolutionnaire en étudiant les spectres infrarouges des purines dans des conditions similaires à celles rencontrées dans le milieu interstellaire.

Les chercheurs ont analysé les spectres infrarouges de l'adénine et de la guanine, individuellement et en mélange, dans une glace composée de H2O:NH3:CH4:CO:CH3OH. En examinant quelles bandes dans les spectres correspondaient aux bases nucléiques puriques, ils visaient à identifier une signature spectrale infrarouge qui pourrait indiquer la présence d'adénine, de guanine ou d'un mélange de ces molécules dans les glaces astrophysiques.

L’étude a identifié trois bandes d’absorption infrarouge distinctes des nucléobases puriques qui ne se chevauchent pas avec les bandes associées à d’autres espèces volatiles que l’on trouve couramment dans les nuages ​​​​moléculaires denses. Ces bandes uniques, situées à 1255 940, 878 et 1 cm−XNUMX, présentent des valeurs d'absorptivité molaire élevées, ce qui les rend facilement observables sur les cibles astronomiques.

De ce fait, la détection de ces trois bandes ensemble dans une même cible pourrait indiquer la présence d’une molécule purine, comme l’adénine ou la guanine. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour l’astrobiologie et l’astrochimie, car elle suggère l’existence potentielle d’éléments constitutifs essentiels à la vie dans l’espace.

Des recherches et des observations supplémentaires seront nécessaires pour confirmer ces résultats et explorer les implications sur les origines de la vie au-delà de la Terre. En élargissant nos connaissances sur les composants chimiques présents dans les environnements interstellaires, nous acquérons des informations précieuses sur le potentiel de vie dans la vaste étendue de l’univers.

FAQ:

Q : Que sont les bases nucléiques puriques ?

R : Les bases nucléiques puriques, telles que l’adénine et la guanine, sont des molécules organiques complexes essentielles à la vie. Ils jouent un rôle crucial dans la structure et la fonction de l’ADN et de l’ARN.

Q : Comment les purines ont-elles été étudiées dans le cadre de la recherche ?

R : Les chercheurs ont analysé les spectres infrarouges des purines liés aux processus biochimiques terrestres dans des conditions analogues à celles rencontrées dans le milieu interstellaire. Ils ont examiné les bandes du spectre correspondant à l’adénine et à la guanine.

Q : Quelle était la signification des trois bandes identifiées ?

R : Les trois bandes identifiées par l'étude, situées à 1255 940, 878 et 1 cm−XNUMX, ont des valeurs d'absorptivité molaire élevées et ne se chevauchent pas avec les bandes associées à d'autres espèces volatiles. Ces bandes pourraient servir de signature spectrale infrarouge pour la présence de molécules de purine dans les glaces astrophysiques.