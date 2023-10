Explorer Uranus : des astronomes capturent pour la première fois des aurores infrarouges

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire en capturant pour la première fois les insaisissables aurores infrarouges d’Uranus. Grâce aux données du télescope Keck II à Hawaï, les chercheurs ont fourni de nouvelles informations sur les phénomènes mystérieux et colorés qui se produisent sur la septième planète depuis le Soleil.

Tout comme les aurores boréales, celles d'Uranus sont causées par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et le champ magnétique de la planète. Ces particules chargées se déplacent le long des lignes de champ magnétique vers les pôles magnétiques, entrant en collision avec les molécules atmosphériques et les faisant émettre de la lumière. Cependant, contrairement à la Terre, l'hydrogène et l'hélium dominent l'atmosphère d'Uranus, ce qui fait que sa lueur aurorale apparaît principalement dans les longueurs d'onde ultraviolettes et infrarouges.

Emma Thomas, étudiante diplômée de l'Université de Leicester, et son équipe ont utilisé les données archivées du spectromètre proche infrarouge Keck II (NIRSPEC) prises en 2006, ce qui leur a permis de détecter les raies d'émission de la molécule H3+. Cette molécule, composée de trois protons et de deux électrons, s'est ionisée et a formé des cations H3+ à la suite de collisions avec des particules chargées dans l'atmosphère d'Uranus, produisant la lueur aurorale infrarouge observée.

La découverte de ces aurores infrarouges améliore non seulement notre compréhension de l'atmosphère unique d'Uranus, mais soulève également des questions intrigantes sur les caractéristiques inhabituelles de la planète. Uranus, tout comme Neptune, subit un désalignement important entre son champ magnétique et son axe de rotation. En étudiant les aurores boréales, les scientifiques espèrent mieux comprendre les origines de ce désalignement et les mécanismes responsables des températures plus élevées que prévu observées sur les planètes géantes gazeuses comme Uranus.

Cette recherche révolutionnaire met en lumière les phénomènes énigmatiques qui se produisent dans notre système solaire et souligne l’importance de l’étude des aurores planétaires pour percer les secrets des corps célestes. L'étude a été publiée dans la revue Nature Astronomy, repoussant les limites de nos connaissances sur Uranus et remettant en question notre compréhension de la dynamique planétaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les aurores boréales ?

Les aurores sont de superbes spectacles de lumière naturelle qui se produisent dans l'atmosphère de la Terre et d'autres planètes lorsque des particules chargées du vent solaire interagissent avec le champ magnétique de la planète.

2. Qu’est-ce qui cause les différentes couleurs des aurores ?

Les aurores sur Terre sont principalement causées par des collisions entre des particules chargées et des atomes d'oxygène et d'azote, donnant lieu à des couleurs telles que le rouge, le vert et le bleu. Cependant, dans le cas d'Uranus, les gaz atmosphériques dominants sont l'hydrogène et l'hélium, conduisant à des lueurs aurorales principalement ultraviolettes et infrarouges.

3. Comment les aurores infrarouges sur Uranus ont-elles été détectées ?

Les astronomes ont utilisé les données archivées du spectromètre proche infrarouge (NIRSPEC) du télescope Keck II pour identifier les raies d'émission de la molécule H3+. Les raies d'émission indiquaient une ionisation et la formation de cations H3+ suite à des collisions avec des particules chargées dans l'atmosphère d'Uranus, révélant la présence d'une activité aurorale infrarouge.

4. Que peut révéler l’étude des aurores sur Uranus ?

L'étude des aurores sur Uranus peut fournir un aperçu du désalignement inhabituel entre le champ magnétique de la planète et l'axe de rotation, ainsi que contribuer à expliquer les températures plus élevées observées sur les planètes géantes gazeuses. Les aurores retracent la structure du champ magnétique d’une planète et peuvent fournir des indices cachés sur ces phénomènes énigmatiques.