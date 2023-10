Déduire l'intensité des feux de forêt grâce à la luminescence du quartz

En juin 2020, l'incendie de Mangum a brûlé plus de 70,000 2023 acres de terres près de la rive nord du parc national du Grand Canyon. Six mois après l'incendie, April Phinney, titulaire d'une maîtrise en sciences. candidat à l'Université d'État de l'Utah, a commencé à collecter des échantillons de sol dans les zones brûlées afin d'étudier la luminescence du quartz. Les recherches de Phinney sur la luminescence du quartz et sa relation avec l'intensité des brûlures seront présentées par sa conseillère, Tammy Rittenour, lors de la réunion GSA Connects XNUMX de la Geological Society of America.

Le quartz est connu pour sa capacité à émettre de la lumière lorsqu’il est exposé à des rayonnements ionisants. Dans les cristaux de quartz, il existe souvent des défauts structurels qui créent des « pièges positifs » dans lesquels les électrons éjectés peuvent être retenus pendant des millions d’années. Lorsqu’ils sont exposés à la lumière ou à la chaleur, ces électrons piégés sont libérés, émettant des photons et réinitialisant l’horloge de luminescence.

Les applications de datation utilisent ce signal de luminescence pour déterminer la dernière fois que le quartz a été exposé à la lumière ou à la chaleur. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la mesure de la sensibilité à la luminescence pour identifier les grains de quartz qui avaient été exposés à la chaleur élevée du feu de forêt. En comparant les mesures de luminescence d'échantillons de sol touchés par le feu avec celles d'échantillons de sol non affectés, Phinney a pu établir une corrélation entre la gravité des brûlures et l'intensité de la luminescence.

Les tests sur le terrain menés par Phinney ont montré que les échantillons de sol collectés dans les zones touchées par les incendies de forêt présentaient une luminescence plus élevée que les échantillons collectés en dehors du périmètre de l'incendie. Il y avait également une différence notable dans l'intensité de luminescence entre les différentes zones d'intensité de brûlure, les échantillons à haute intensité de brûlure montrant jusqu'à deux fois la luminescence des échantillons à intensité de brûlure moyenne. Ces résultats démontrent que la luminescence du quartz peut servir d’indicateur de l’intensité des incendies de forêt.

En étudiant la luminescence du quartz dans les sols de surface, les chercheurs peuvent évaluer l’intensité des incendies passés et mieux comprendre les régimes des incendies sur une longue période. Ces informations sont cruciales pour comprendre et prévoir les régimes d’incendies actuels et futurs, ce qui a des implications importantes pour la cartographie des risques et les stratégies d’atténuation dans le sud-ouest des États-Unis.

Dans l'ensemble, les recherches de Phinney sur la déduction de l'intensité des incendies de forêt grâce à la luminescence du quartz constituent un outil précieux pour étudier et surveiller les incendies de forêt et leur impact potentiel sur les écosystèmes.