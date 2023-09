La riche tradition indienne de recherche solaire

L'Inde a une longue histoire de recherche solaire, remontant à la fin du 19e siècle. Les efforts de recherche solaire du pays ont été lancés par HF Blanford, le premier directeur général du département météorologique indien, qui a proposé en 1881 la nécessité d'enregistrer avec précision la puissance de chauffage du soleil et ses effets sur la surface de la Terre. Ruchi Ram Sahni, un pionnier de la vulgarisation scientifique au Pendjab, a rejoint l'équipe de Blanford en 1885 en tant que deuxième assistant météorologue.

L'Observatoire solaire de Kodaikanal (KSO) a été créé en 1899 et est devenu une plaque tournante importante pour l'astronomie solaire. En 1909, l’astronome britannique J Evershed fit une découverte révolutionnaire au KSO, connue sous le nom d’« effet Evershed ». Le KSO a également joué un rôle dans la découverte du fameux « effet Raman » en 1928, KS Krishnan étant l'un des co-auteurs du document de recherche.

Dans la continuité de l'héritage de la recherche solaire en Inde, l'Institut indien d'astrophysique (IIA) a été créé à Bengaluru en 1971. Il a absorbé les observatoires de Kodaikanal et de Kavalur et a depuis apporté d'importantes contributions à la recherche solaire. L'IIA a développé le coronographe à émission de ligne visible, un élément clé de la prochaine mission d'observation indienne, Aditya-L1.

Aditya-L1 devrait atteindre sa destination au début de l'année prochaine, où il observera la photosphère, la chromosphère et les couches les plus externes du Soleil. Son objectif principal est cependant d’étudier la météorologie spatiale et de surveiller les pics imprévisibles du champ magnétique provoqués par les éjections de masse coronale du soleil. Ces éjections de masse coronale peuvent constituer une menace pour une civilisation dépendante de la technologie en endommageant les satellites et les réseaux électriques.

Le calendrier de la mission Aditya-L1 correspond au pic attendu du cycle d'activité des taches solaires en 2026. D'autres organisations, telles que la NASA et le gouvernement britannique, surveillent également la météo spatiale pour atténuer ses risques potentiels.

Les expériences indiennes sur les rayons cosmiques ont également apporté une contribution significative à la recherche spatiale. L'expérience GRAPES-3, une collaboration entre l'Inde et le Japon, a découvert un « affaiblissement transitoire du bouclier magnétique terrestre » en corrélation avec une tempête solaire en 2015. Cette recherche, publiée dans Physical Review Letters, a démontré l'importance d'une heure d'arrivée précise de la tempête. prédiction pour minimiser les pertes économiques lors d’un arrêt mondial.

La riche tradition de recherche solaire en Inde, combinée à son expertise croissante en matière de surveillance de la météorologie spatiale, met en évidence l'engagement du pays à faire progresser les connaissances scientifiques et à se protéger contre les dangers potentiels associés à l'activité solaire.

Sources : Arun Kumar Grover