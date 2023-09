Le Moon Rover indien détecte un possible tremblement de lune

By

La mission lunaire indienne Chandrayaan-3 a peut-être découvert des preuves d'un « tremblement de lune » à la surface de la Lune. L'instrument pour l'activité sismique lunaire (ILSA), attaché à l'atterrisseur Vikram, a détecté une activité sismique le 26 août, marquant le premier tremblement de terre possible depuis les années 1970. Cette découverte, ainsi que les mouvements du rover indien Pragyan, pourraient fournir des informations précieuses sur la composition géologique de la Lune.

Le séisme a été détecté peu de temps après l'atterrissage de l'atterrisseur Vikram sur le pôle sud de la lune, le 23 août. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a déclaré que l'événement semble être naturel et fait actuellement l'objet d'une enquête. Les missions lunaires Apollo des années 1960 et 1970 ont été les premières à détecter une activité sismique sur la Lune, révélant ainsi sa structure géologique complexe.

Les progrès récents dans les outils d’analyse et les modèles informatiques ont permis aux scientifiques de mieux comprendre l’intérieur de la Lune. Des études ont montré que la Lune possède probablement un noyau de fer entouré d’une boule de fer dense et solide. De plus, les gouttes du manteau en fusion de la Lune pourraient se séparer du reste, entraînant des tremblements de terre lorsqu'elles remontent à la surface.

Le champ magnétique de la Lune diffère considérablement de celui de la Terre. Alors que la Terre possède un champ magnétique puissant, l’intérieur de la Lune est en grande partie gelé et manque d’un champ magnétique robuste. Cependant, les roches récupérées lors des missions Apollo de la NASA suggèrent que la Lune aurait pu avoir un puissant champ géomagnétique dans le passé.

Chandrayaan-3 vise à faire la lumière sur ces mystères en poursuivant son exploration de la surface de la Lune. L'atterrisseur et le rover sont actuellement en mode veille mais reprendront leurs opérations lorsque la lune entrera dans la lumière du jour le 22 septembre. Grâce à leurs capacités alimentées par l'énergie solaire, ces instruments sont bien placés pour percer les secrets de la structure interne de la Lune et fournir des informations précieuses sur son histoire.

