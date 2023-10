Shukrayaan-1 en Inde : à la découverte des secrets de Vénus

L'agence spatiale indienne, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), se lance dans sa prochaine mission révolutionnaire avec Shukrayaan-1. Connue officieusement sous le nom de « Shukrayaan-1 », cette mission vise à percer les mystères de Vénus, notre voisine planétaire. La vision de l'ISRO pour l'exploration de Vénus a commencé en 2012, et en 2017, des études préliminaires ont été lancées après une augmentation budgétaire significative. L'agence a sollicité des propositions de charges utiles auprès des instituts de recherche, ouvrant ainsi la voie à une mission ambitieuse qui solidifiera la position de l'Inde dans l'exploration spatiale.

L'objectif principal de Shukrayaan-1 est d'étudier Vénus de manière approfondie. La mission vise à évaluer la surface et l'atmosphère de Vénus, à analyser sa composition géologique et à explorer le lien entre le rayonnement solaire et les particules de surface. Vénus a toujours été une planète fascinante en raison de son atmosphère épaisse, ce qui rend difficile l’étude de sa surface. En pénétrant ce voile, l’ISRO espère découvrir les mystères qui se cachent en dessous.

Shukrayaan-1 revêt une importance immense non seulement pour l’Inde, mais aussi pour la communauté scientifique mondiale. Les chercheurs visent à mieux comprendre l’histoire de la Terre en étudiant Vénus, souvent appelée notre « planète sœur ». Des découvertes récentes de phosphine dans les nuages ​​​​de Vénus ont soulevé des possibilités intrigantes de vie microbienne existant dans les régions les plus froides et à haute altitude de la planète. Bien qu’il soit actuellement considéré comme peu probable que la vie prospère sur la surface brûlante de Vénus, cette découverte a suscité l’espoir et la curiosité quant au potentiel de vie au-delà de la Terre.

Pour l'instant, l'ISRO n'a pas divulgué la date de lancement ni d'autres détails cruciaux de la mission Shukrayaan-1. Cependant, l'anticipation grandit au sein de la communauté scientifique et des passionnés de l'espace en raison des succès de l'ISRO. Cette mission représente une nouvelle avancée audacieuse dans l'exploration planétaire, avec le potentiel de percer les secrets de Vénus et d'offrir un aperçu du passé de notre planète voisine, ainsi que des indices sur le potentiel de vie au-delà de la Terre.

