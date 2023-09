La mission indienne Aditya-L1 collecte des données sur les particules solaires entourant la Terre

La mission indienne Aditya-L1 a commencé à collecter des données sur le comportement des particules qui entourent la Terre. La mission, lancée le 2 septembre, vise à étudier les activités solaires pour mieux comprendre la météo spatiale et son impact sur Terre.

L'instrument STEPS (Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer) du vaisseau spatial a été activé le 10 septembre alors que le vaisseau spatial se trouvait à environ 31,068 XNUMX milles de la Terre. STEPS se compose de six capteurs qui mesurent les ions et électrons super thermiques et énergétiques dans différentes directions à l’aide de spectromètres de particules à basse et haute énergie.

Aditya-L1 se dirige vers le point 1 Terre-Soleil Lagrange, situé à environ 1 million de kilomètres. Le vaisseau spatial continuera d’observer les particules entourant notre planète depuis ce perchoir orbital lointain. Les données collectées aideront les scientifiques à étudier l’origine, l’accélération et l’anisotropie (variations d’intensité et de caractéristiques selon la direction) des phénomènes de vent solaire et de météorologie spatiale.

La mission embarque un total de sept instruments scientifiques. Quatre de ces instruments seront axés sur l'observation directe du Soleil, tandis que les trois autres mesureront les particules au point de Lagrange 1 pour étudier les effets de la dynamique solaire dans le milieu interplanétaire.

La précédente mission lunaire indienne, Chandrayaan-3, a atterri avec succès sur la surface de la Lune le 23 août. Alors que la mission est actuellement en mode veille pour survivre à la nuit lunaire, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) prévoit de réveiller l'atterrisseur et le rover lorsque le Soleil se lève sur la surface cratérisée de la Lune.

Avec la mission Aditya-L1 et l'accent mis sur l'étude du Soleil, l'Inde vise à améliorer sa compréhension de la météo spatiale et à contribuer aux connaissances de la communauté scientifique au sens large sur notre étoile hôte.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO)

– Gizmodo