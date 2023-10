La réserve de ciel étoilé de Hanle : un paradis pour les astronomes amateurs

Le village de Hanle, situé dans la réserve faunique de Changthang, est réputé pour son ciel sombre et immaculé et son temps sec, ce qui en fait un lieu idéal pour la recherche astronomique. Hanle, qui abrite l'Observatoire astronomique indien et le deuxième plus haut télescope optique au monde, a récemment été désignée réserve de ciel étoilé de Hanle (HDSR) par le territoire de l'Union du Ladakh.

Le HDSR vise à protéger la zone de la pollution lumineuse d’origine humaine et à préserver sa remarquable obscurité pour les observations astronomiques. Il promeut également le tourisme, offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir la beauté du ciel nocturne. Les astronomes amateurs sont depuis longtemps attirés par Hanle en raison de son ciel exceptionnellement sombre, qui leur permet d'observer des objets célestes peu brillants et de prendre des photographies détaillées.

L'un des moments forts de la fête des étoiles organisée à Hanle a été l'occasion d'assister à des phénomènes astronomiques rares, tels que la « fausse aube » et la « lumière du zodiaque ». La fausse aube fait référence à une lueur avant le lever du soleil qui ne peut être observée que depuis les endroits les plus sombres, tandis que la lumière zodiacale est la faible lumière du soleil dispersée par la poussière dans le plan du système solaire.

Des participants venus de divers endroits de l'Inde, dont Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep et Mumbai, ainsi que des villageois et des touristes locaux, se sont rassemblés à Hanle pour participer à la fête des étoiles. L'événement a attiré à la fois des astronomes amateurs et des observateurs visuels qui ont pu apprécier les obscures galaxies faibles visibles dans le ciel Bortle-1 (le plus sombre) du HDSR.

Dans un effort pour impliquer la communauté locale et promouvoir l’astrotourisme, l’Institut indien d’astrophysique (IIA) a fourni de petits télescopes à des villageois sélectionnés et les a formés en tant qu’« ambassadeurs de l’astronomie ». Cette initiative contribue non seulement au développement socio-économique de la région, mais garantit également que les touristes reçoivent des conseils et des informations bien informés sur le ciel nocturne.

En ce qui concerne l'avenir, les organisateurs prévoient de faire de la HDSR Star Party un événement annuel, dans l'espoir d'attirer des passionnés d'astronomie d'Inde et de l'étranger. Grâce au soutien continu des communautés locales et aux efforts de sensibilisation de l'IIA, le ciel de Hanle restera une destination prisée des astronomes et des astronomes.

