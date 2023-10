L'Institut indien d'astrophysique organise la première fête des étoiles dans la réserve de ciel sombre de Hanle

L’Institut indien d’astrophysique (IIA) a récemment organisé un événement unique appelé Star Party dans la réserve Hanle Dark Sky au Ladakh. Cet événement a réuni une trentaine d'astronomes amateurs de diverses régions de l'Inde pour observer et capturer la beauté du ciel nocturne, exempt de pollution lumineuse.

Hanle, qui abrite l'Observatoire astronomique indien de l'IIA, est réputée pour son ciel sombre et immaculé et ses conditions météorologiques favorables, ce qui en fait un endroit idéal pour la recherche astronomique et l'astrophotographie. S'étendant sur une superficie d'environ 1,073 XNUMX kilomètres carrés, la réserve de ciel étoilé de Hanle a été désignée par le territoire de l'Union du Ladakh pour lutter contre la pollution lumineuse et protéger le ciel sombre de la région.

Lors de la Star Party, les participants ont eu l'occasion d'observer et de photographier des phénomènes célestes qui ne peuvent être observés que depuis des endroits extrêmement sombres comme Hanle. Ceux-ci comprenaient la Fausse Aube et la Lumière Zodiacale. Malgré les défis posés par la haute altitude, les températures froides et le manque d’oxygène, les participants ont exprimé leur enthousiasme et leur satisfaction face à l’expérience.

En plus de fournir une plateforme aux astronomes amateurs, la Star Party a également servi d'opportunité d'apprentissage pour les ambassadeurs locaux de l'astronomie. Ces ambassadeurs, formés par l'IIA, sont chargés d'orienter les astrotouristes et de promouvoir le tourisme lié à l'astronomie dans la région. Participer à la Star Party leur a permis d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences en interagissant avec les principaux astronomes amateurs du pays.

Le succès de cette première Star Party a incité l’administration de l’UT Ladakh à en faire un événement annuel. En faisant la promotion de la réserve de ciel étoilé de Hanle en tant que destination touristique, ils visent à attirer les passionnés d'astronomie, contribuant ainsi au développement économique des villages locaux.

Dans l’ensemble, la Star Party à la Hanle Dark Sky Reserve a été un événement unique et réussi qui a rassemblé des astronomes amateurs, promu l’astrophotographie et offert des opportunités de formation aux ambassadeurs locaux de l’astronomie.

Sources:

– Institut indien d’astrophysique (IIA)

– Territoire de l’Union du Ladakh