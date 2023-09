L'atterrisseur lunaire et le rover Chandrayaan-3 indiens repérés par une autre sonde lunaire

By

La mission indienne Chandrayaan-3, qui a atterri avec succès sur la Lune le 23 août 2022, a été capturée dans de nouvelles images prises par un autre vaisseau spatial indien, Chandrayaan-2, qui est en orbite lunaire depuis 2019. Les images, publiées par l'Inde L'Organisation de recherche spatiale (ISRO) montre l'atterrisseur sur la surface lunaire.

Bien que l'atterrisseur Chandrayaan-3 soit actuellement inactif en raison de l'obscurité sur la face proche de la Lune, il devrait sortir de son hibernation et reprendre ses activités une fois que la lumière du soleil réapparaîtra. Les responsables de l'ISRO ont confirmé que l'atterrisseur et son rover, Pragyan, ont atteint tous leurs principaux objectifs, y compris le déploiement réussi du rover et la capture de photos de la zone environnante.

Ce n’est pas la première fois que la mission lunaire indienne est observée depuis l’espace. Le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, qui prend des images haute définition de la lune, a également capturé la mission Chandrayaan-3 au début du mois.

L’Inde est désormais le quatrième pays à avoir réussi à atterrir sur la Lune, après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine. Cependant, d’autres missions lunaires sont prévues à l’avenir. La NASA, à travers son programme Artemis, a financé plusieurs missions robotiques dans le but d’établir une présence humaine permanente sur et autour de la Lune d’ici la fin des années 2020.

L'un des principaux objectifs de ces missions est d'étudier les dépôts de glace situés au pôle sud de la Lune. La NASA compte utiliser cette glace lunaire pour soutenir ses astronautes et ses machines en installant des bases dans la région. D'autres pays, dont l'Inde, ciblent également le pôle sud de la Lune pour une exploration plus approfondie.

Même si la Russie, Israël et le Japon ont récemment tenté sans succès d'atterrir sur la Lune, la mission Chandrayaan-3 représente l'entrée réussie de l'Inde dans le domaine de l'exploration lunaire.

Sources:

–ISRO

- la NASA