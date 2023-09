Récemment repéré : l'atterrisseur et le rover indien Chandrayaan-3 sur la Lune

By

La mission indienne Chandrayaan-3, qui a atterri avec succès sur la Lune le 23 août, a été capturée dans de nouvelles images prises par une autre sonde lunaire. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a publié des images radar de sa mission lunaire Chandrayaan-2, arrivée en orbite lunaire en 2019.

Bien que l'atterrisseur Chandrayaan-3 soit actuellement inactif, en raison de l'obscurité de deux semaines sur la face proche de la lune où il a atterri, il est possible qu'il se réveille une fois la lumière du soleil revenue. Cependant, les responsables de l'ISRO ont confirmé que l'atterrisseur et son petit rover, nommé Pragyan, ont déjà atteint tous leurs principaux objectifs. Pragyan s'est déployé avec succès depuis son atterrisseur, Vikram, et a capturé des images de ses environs.

Ce n’est pas la première fois que la mission lunaire indienne est observée depuis l’espace. Le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a déjà capturé des images haute définition de la mission historique. L’Inde est devenue le quatrième pays, après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine, à réussir son atterrissage sur la Lune.

En plus de la mission indienne, de nombreux autres pays ciblent également le pôle sud de la Lune pour explorer les réserves de glace de cette région. La NASA prévoit d'établir une ou plusieurs bases dans la région pour utiliser la glace lunaire pour soutenir les astronautes et les machines dans le cadre de son programme Artemis, qui vise à établir une présence humaine permanente sur et autour de la Lune d'ici la fin des années 2020.

Alors que l’Inde a réussi sa mission lunaire, d’autres pays et entreprises privées ont également tenté d’alunir ces derniers temps. La sonde russe Luna-25 s'est écrasée lors de sa tentative d'atterrissage le mois dernier et l'agence spatiale japonaise JAXA a lancé son atterrisseur lunaire, SLIM, qui tentera d'atterrir dans les mois à venir.

Dans l'ensemble, la mission indienne Chandrayaan-3 a franchi des étapes importantes dans l'exploration lunaire, et les images capturées par d'autres sondes lunaires démontrent le succès du pays dans l'atteinte de nouvelles frontières dans l'espace.

