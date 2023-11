Une nouvelle étude révèle l'impact de l'alunissage indien de Chandrayaan-3

By

L'alunissage historique de l'Inde le 23 août 2023 a laissé un impact significatif sur la surface lunaire, comme le révèle une étude récente publiée dans le Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Chandrayaan-3, de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a réussi un atterrissage en douceur sur la Lune, un exploit accompli seulement par trois pays avant l'Inde.

L’étude met en évidence les photos capturées lors de la mission précédente, Chandrayaan-2, qui montraient un phénomène intrigant connu sous le nom de « halo d’éjecta ». Il semble que lorsque l'atterrisseur de Chandrayaan-3 a atterri, les propulseurs ont dispersé un énorme panache de poussière de lune, ou régolithe, en forme d'anneau, formant le halo d'éjecta. Ce régolithe lunaire a été estimé à environ 2.06 tonnes métriques, couvrant une superficie de 1,167 XNUMX pieds carrés.

Les scientifiques étudiant le halo d'éjecta ont identifié les différences de réflectivité des couches supérieures de poussière lunaire récemment perturbées, connues sous le nom d'épirégolithe. On pense que l’exposition du régolithe souterrain en raison de la perte de cohésion de l’épirégolithe a provoqué une diffusion photométrique accrue, entraînant l’anomalie de réflexion observée autour de l’atterrisseur.

Chandrayaan-2, bien que sa tentative d'atterrissage n'ait pas réussi, a continué à fonctionner comme orbiteur, rassemblant des données inestimables et des photographies haute résolution de la surface lunaire. La mission visait à réaliser le tout premier atterrissage près de la région lunaire du pôle sud, une tâche que Chandrayaan-3 a accomplie avec succès.

Il est intéressant de noter que l’Inde rejoint désormais les États-Unis, l’Union soviétique et la Chine dans le groupe prestigieux des nations ayant réussi un atterrissage en douceur sur la Lune. Toutefois, de plus en plus de pays se préparent à des missions similaires dans un avenir proche. Le programme Artemis de la NASA, dédié à l'exploration lunaire, prévoit de financer plusieurs missions robotiques, avec des atterrissages potentiels d'ici 2024. La société japonaise ispace a déjà tenté un alunissage, tandis que la Russie est déterminée à revenir après l'échec de sa mission Luna-25.

Les résultats de cette étude jettent un nouvel éclairage sur l'impact et la signification scientifique de l'alunissage de l'Inde, alimentant ainsi l'intérêt mondial pour l'exploration lunaire et ouvrant la voie à de futures missions visant à percer les mystères du voisin céleste de la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Comment le Chandrayaan-3 de l'Inde a-t-il créé le halo d'éjecta sur la Lune ?

Lors de l'atterrissage en douceur, l'atterrisseur de Chandrayaan-3 a utilisé ses propulseurs, qui ont dispersé une quantité importante de poussière lunaire ou de régolithe lors de l'impact. Cela a provoqué la formation d’un panache en forme d’anneau connu sous le nom de halo d’éjecta.

2. Qu'est-ce que le régolithe ?

Le régolithe fait référence à la couche de roches fragmentées, de sol, de poussière et d'autres matériaux qui recouvrent le substrat rocheux solide ou une surface planétaire comme la lune.

3. Comment les scientifiques ont-ils étudié le halo d’éjecta ?

Les scientifiques ont examiné les différences de réflectivité dans les couches supérieures de poussière lunaire nouvellement perturbées, appelées épirégolithe, ce qui les a aidés à identifier et à analyser le halo des éjectas.

4. Quelle est la signification de l'atterrissage de Chandrayaan-3 ?

L'atterrissage réussi de Chandrayaan-3 constitue une réalisation majeure pour l'Inde et élargit le groupe de pays ayant réussi un atterrissage en douceur sur la Lune. Il apporte également de précieuses informations scientifiques sur l’exploration lunaire et encourage de nouvelles missions sur la Lune.

5. Y a-t-il des projets futurs d’explorations lunaires ?

Oui, plusieurs pays et agences spatiales, dont la NASA et des sociétés privées comme ispace, ont des projets ambitieux pour les futures missions lunaires. Ces missions visent à faire progresser notre compréhension de la Lune et à préparer une éventuelle exploration humaine dans le futur.