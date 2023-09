L'Agence spatiale indienne tente de réveiller l'atterrisseur et le rover Chandrayaan-3

By

Les ingénieurs de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) ont tenté de réveiller l'atterrisseur et le rover lunaire Chandrayaan-3 après une nuit lunaire de deux semaines. L'ISRO a annoncé vendredi avoir tenté d'établir une communication avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan pour déterminer leur condition de réveil. Cependant, leurs tentatives de lundi n’ont encore donné aucune réponse.

Chandrayaan-3 a atterri avec succès près du pôle sud lunaire le 23 août, faisant de l'Inde le quatrième pays à réaliser un alunissage après les États-Unis, la Russie et la Chine. Après l'atterrissage, le rover Pragyan a exploré le site d'atterrissage et a renvoyé des images sur Terre tandis que Vikram menait des expériences scientifiques, notamment en mesurant la température de la couche supérieure du régolithe lunaire et en analysant la composition chimique de la poussière lunaire. La présence de soufre dans la poussière lunaire pourrait donner un aperçu de l'activité volcanique passée.

Le rover Pragyan a été mis en mode veille le 2 septembre, et l'atterrisseur Vikram a emboîté le pas deux jours plus tard. Bien que la mission ait atteint ses objectifs principaux, l'ISRO espère que l'atterrisseur et le rover ont survécu à la nuit lunaire.

Chandrayaan-3 est la deuxième tentative indienne d'alunir. La mission précédente, Chandrayaan-2, a connu un crash en 2019 en raison d'un problème logiciel. Cependant, l’orbiteur Chandrayaan-2 est toujours opérationnel et continue d’étudier la Lune depuis son orbite lunaire.

Les efforts pour établir le contact avec l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan se poursuivront, mais les chances de succès diminuent d'heure en heure. L'ISRO reste déterminé à explorer et à percer les mystères du pôle sud lunaire.

Sources:

– Espace.com