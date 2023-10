Le vaisseau spatial Aditya-L1 échappe avec succès à l'influence de la Terre lors de son voyage vers le Soleil

By

Le vaisseau spatial Aditya-L1, le premier observatoire spatial indien destiné à étudier le Soleil, a dépassé la sphère d'influence de la Terre et est maintenant en route vers le point de Lagrangien 1 (L1). L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a annoncé que le vaisseau spatial a parcouru plus de 9.2 lakh kilomètres de la Terre et se dirige actuellement vers L1.

C'est la deuxième fois que l'ISRO envoie avec succès un vaisseau spatial au-delà de la sphère d'influence de la Terre, la première étant la mission Mars Orbiter. Pour envoyer Aditya-L1 vers L1, l'ISRO a effectué la manœuvre d'insertion trans-lagrangienne 1 (TL1I) le 19 septembre. L1 est située à environ 1.5 million de km de la Terre et représente environ 1 % de la distance Terre-Soleil.

Aditya-L1 a été lancé le 2 septembre par le lanceur de satellites polaires et a depuis subi quatre manœuvres vers la Terre. Le vaisseau spatial est équipé de sept charges utiles, dont cinq ont été développées par l'ISRO et deux en collaboration avec des instituts universitaires indiens.

Une fois atteint le point L1 en janvier 2024, une autre manœuvre sera effectuée pour lier Aditya-L1 à une orbite autour de L1. Le vaisseau spatial passera sa vie en mission en orbite sur une orbite de forme irrégulière, perpendiculaire à la ligne reliant la Terre et le Soleil. Ses charges utiles devraient fournir des informations cruciales sur divers aspects des études solaires, notamment le chauffage coronal, les éjections de masse coronale, les éruptions solaires, la dynamique de la météorologie spatiale et la propagation des particules et des champs.

Cette mission devrait durer cinq ans et contribuer de manière significative à notre compréhension du Soleil et de son comportement.

Sources:

– Le vaisseau spatial Aditya-L1 qui se dirige vers le point lagrangien 1 (L1) a échappé à la sphère d'influence terrestre. (source)

– L'ISRO procède à une évaluation de la situation spatiale autour de L1 pour assurer la sécurité du vaisseau spatial Aditya-L1 (source)

Définitions:

– Point lagrangien 1 (L1) : point de l'espace où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent, permettant aux objets de rester dans une position relativement stable.

– Manœuvre Trans-Lagrangian1 Insertion (TL1I) : La manœuvre effectuée pour envoyer le vaisseau spatial Aditya-L1 vers le point L1.

– Charges utiles : instruments scientifiques ou expériences transportés par un vaisseau spatial ou un satellite pour collecter des données ou effectuer des tâches spécifiques.